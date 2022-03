Il paradiso delle signore anticipazioni delle puntate dal 14 al 18 marzo: la trama

Serie TV - Fiction

Lunedì 14 marzo 2022 su Rai1 prendono posto gli sviluppi delle vicende raccontate da Il paradiso delle signore. La soap che si svolge intorno al famoso magazzino di moda di Milano torna nel consueto spazio pomeridiano della rete ammiraglia con cinque nuovi episodi a partire dalle ore 15:55 di lunedì, con l’ultimo appuntamento settimanale che va in onda venerdì 18 marzo 2022. Gli spettatori si tufferanno nuovamente nelle vicende della soap che sveleranno cosa ne è stato della fuga di Stefania. Scopri tutte le anticipazioni degli episodi che vanno in onda da lunedì 14 marzo 2022 fino a venerdì 18 marzo 2022 nel pomeriggio di Rai1.

Il paradiso delle signore: le anticipazioni

Il pubblico di Rai1 non vede l’ora di tuffarsi nuovamente nelle vicende raccontate da Il paradiso delle signore. La soap tiene nuovamente compagnia ai suoi tanti telespettatori con la messa in onda della sua striscia pomeridiana al via lunedì 14 marzo 2022.

Leggi tutte le anticipazioni della trama dei cinque nuovi episodi che andranno in onda fino a venerdì 18 marzo 2022 e scopri le indiscrezioni sul futuro della soap in vista della prossima estate.

Il paradiso delle signore: anticipazioni lunedì 14 marzo 2022

Stefania sembra sparita nel nulla e ha tute le intenzioni di non far sapere nulla di sé alla sua famiglia.

Adelaide è convinta che Romagnoli sarà un buon partner per Vittorio, con la donna troppo positiva in quanto ignara di quello che Dante brama nei confronti di Umberto. Salvo fa ancora i conti con il rifiuto della figlia Anna di trasferirsi a Milano, e così rinuncia all’acquisto della casa che sperava potesse colpirla. Stefania decide di nascondersi a Villa Guarnieri con Marco che la accoglie offrendole un nascondiglio nella foresteria proprio mentre la sua famiglia è in ansia per lei.

Il paradiso delle signore: anticipazioni martedì 15 marzo 2022

A Casa Colombo giunge un telegramma inviato proprio da Stefania.

Marco continua ad essere suo complice ed è costretto a declinare l’invito di Gemma, la quale al rifiuto inizia a temere che il suo fidanzato si stia allontanando da lei. Vittorio affronta Dante in maniera dura dopo avere scoperto che Romagnoli ha organizzato una sfilata al Circolo senza interpellarlo. Intanto Stefania affronta la solitudine in compagnia dei ricordi ai bei momenti con Gloria, combattuta tra il desiderio di perdonare sua madre e la rabbia per ciò che ha fatto.

Il paradiso delle signore: anticipazioni mercoledì 16 marzo 2022

A Casa Colombo cresce la preoccupazione per Stefania che sceglie di nascondersi a Villa Guarnieri.

Ezio e Gloria sono però costretti a mentire sulla sua assenza al Paradiso senza che nessuno si possa chiedere il perché. Intanto Vittorio comunica suo malgrado alle Veneri che sfileranno al Circolo con gli abiti di Flora accanto ad alcune modelle professioniste. Flavia ha tutte le intenzioni di ostacolare l’amore tra la figlia Ludovica e Marcello.

Umberto scopre che Stefania vive in foresteria di Villa Guarnieri da qualche giorno.

Il paradiso delle signore: anticipazioni giovedì 17 marzo 2022

Umberto mette alle strette Stefania e le concede solo qualche giorno per trovare un altro alloggio.

La Gramini ed il Romagnoli vogliono boicottare la sfilata al Circolo per mettere in cattiva luce Vittorio. A Milano arriva la madre di Anna che crea scompiglio nel rapporto tra la Imbriani e Salvo. Marco continua a negarsi a Gemma nel tentativo di coprire Stefania ma a sorpresa a Villa Guarnieri si presenta proprio la sua fidanzata. Così Stefania assiste ad un bacio tra i due e capisce che è arrivato il momento di andar via.

Il paradiso delle signore: anticipazioni venerdì 18 marzo 2022

L’ultimo episodio settimanale ci mostra Stefania cha ha preso la decisione di lasciare Villa Guarnieri e così torna a Casa Colombo solo per fare le valigie e trasferirsi dalle amiche.

La sfilata al Circolo è un vero flop per via del piano di Dante e Fiorenza. Nonostante ciò Vittorio difende strenuamente la sua idea e le Veneri, ormai demoralizzate dopo il confronto con le indossatrici professioniste. Ezio incontra Stefania per raccontarle tutta la verità su Gloria e la figlia non saprà cosa fare.