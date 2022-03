Miriana Trevisan chiude definitivamente con Biagio D’Anelli, lo sfogo a Verissimo: “Per me termina qui”

Programmi TV

A pochi giorni dall’eliminazione al Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan ripercorre a Verissimo tutte le emozioni, positive e negative, di questa grande esperienza. Fra queste, il recente litigio con Biagio D’Anelli che ha di fatto compromesso il proseguo della loro frequentazione anche fuori dalla Casa. La showgirl rivela di non voler più avere niente a che fare con lui: la sua versione dei fatti in un duro sfogo.

Miriana Trevisan e i dissapori con Biagio D’Anelli dopo il GF Vip

Miriana Trevisan, nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì scorso, ha dovuto dire addio al sogno della finalissima.

Eliminata al televoto, la concorrente ha dovuto lasciare la Casa e il reality ha così perso una delle grandi protagoniste di questa edizione. Dall’amicizia consolidata con Manila e le sorelle Selassié, sino ai duri scontri con Soleil Sorge e Katia Ricciarelli, per poi passare alla storia d’amore con Biagio D’Anelli incrinata negli ultimi giorni da un gelido confronto in studio.

Oggi Miriana Trevisan, ospite a Verissimo, affronta in particolare proprio la recente querelle con D’Anelli che tanto ha fatto discutere negli ultimi giorni. L’opinionista tv ha infatti accusato la showgirl di non averlo cercato una volta uscita dalla Casa: a Silvia Toffanin l’ospite ha tutta l’intenzione di raccontare la sua verità.

Uscita dal GF Vip, Miriana spiega di aver avuto subito un contatto con Biagio: “Mi dice: ‘Stai con tuo figlio, fai tutto quello che devi fare e poi ci sentiamo con calma’. Mi dice così, il giorno dopo mio figlio non va a scuola perché voleva stare con me“.

Miriana Trevisan delusa da Biagio D’Anelli: “Era freddissimo“

Dopo essere stata assieme alla famiglia, Miriana Trevisan rivela di aver voluto contattare Biagio D’Anelli. Tuttavia l’opinionista era in tv, ospite di Barbara D’Urso, e spiega: “Verso le 5/6 mi ero rilassata sul letto, volevo parlare con lui da sola e mi dicono che è a Pomeriggio 5 e sta dicendo che ci è rimasto male di non averti sentito.

Io gli mando un messaggio e gli dico: ‘Guarda che sono qui, chiamami quando vuoi’. Mi chiama dopo un’oretta molto freddo, io invece ero entusiasta. Mi dice: ‘Non mi dici che vai a Milano?’. Io: ‘No, perché ci siamo parlati adesso, volevo parlarti un momento da sola’. Ma era freddissimo“.

Miriana Trevisan è rimasta stupita dall’atteggiamento distaccato dell’ex coinquilino, e dice di esserci rimasta male: “La mattina dopo lo vedo a Mattino 5 che dice le cose che sapete tutti.

Quindi per me questa storia finisce qui: sono una nuova Miriana, non voglio avere un uomo così vicino a me e mio figlio che mi fa un voltafaccia, quando io volevo solo ringraziarlo“.

Miriana Trevisan chiude con Biagio D’Anelli: “Mi sento tradita“

Oggi Miriana Trevisan ha acquisito la consapevolezza di non voler più Biagio D’Anelli al fianco nella sua vita. Rivolgendosi a Silvia Toffanin, afferma: “Per me la mia decisione è presa, per rispetto tuo ne ho parlato oggi ma non ne voglio più parlare. Per me è una nuova vita adesso“.

Un modo per tutelare, in particolare, anche il figlio: “Mi sento tradita, non posso permettermi un uomo non comprensivo. Ho fatto soffrire mio figlio in passato per una storia, non posso avere al mio fianco un uomo che non comprende. Ho una responsabilità troppo grossa, quindi per me termina qui“.