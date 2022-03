Un posto al sole anticipazioni delle puntate della soap da lunedì 14 a venerdì 18 marzo: trama

Serie TV - Fiction

Un posto al sole entra in scena nella programmazione di Rai3 con la sua striscia in onda da lunedì 14 a venerdì 18 marzo:. Scopri le anticipazioni della trama dei cinque episodi.

Un posto al sole tiene compagnia al pubblico di Rai3 con cinque nuovi episodi al via lunedì 14 marzo 2022. La striscia preserale del canale ospiterà le vicende dei noti personaggi della soap che si svolge all’ombra del Vesuvio, mostrandoci gli sviluppi di trama tanto cari ai fan della trasmissione. L’amata soap andrà in onda a partire da lunedì 14 marzo 2022 e verrà trasmessa sempre su Rai3 fino a venerdì 18 marzo 2022. Scopri tutte le anticipazioni della trama dei cinque nuovi episodi di Un posto al sole in onda ogni giorno a partire dalle ore 20:45.

Un posto al sole: le anticipazioni delle puntate in onda dal 14 marzo 2022

Un posto al sole continua a tenere sule spine i suoi tanti fan con i nuovi episodi in onda su Rai3 a partire dalle 20:45 di lunedì 14 marzo 2022.

Leggi le anticipazioni e scopri le trame delle nuove puntate in questa settimana di programmazione che si concluderà venerdì 18 marzo 2022.

Un posto al sole: anticipazioni della puntata in onda il 14 marzo 2022

Raffaele ed Elvira si ritrovano a vivere una serata inaspettata dopo che uno scontro dell’uomo con Ornella lo ha portato tra le sue braccia. Nunzio è alle prese con la scelta dell’abito giusto da indossare per una serata con Chiara, mentre Marina e Fabrizio tornano a Napoli mostrandoci il loro nuovo rapporto fatto da grandi cambiamenti.

Un posto al sole: anticipazioni della puntata in onda il 15 marzo 2022

Raffaele è in imbarazzo per ciò che ha combinato con Elvira e sarà a disagio con Ornella che ignara di tutto cerca di mediare fra lui e Patrizio. Marina è in crisi nera e sempre più in difficoltà con Fabrizio con Nunzio che invece deve fare i conti con l’importante differenza di ceto che sta allontanando lui e Chiara. Roberto scoprirà che Marina è tornata a Napoli e non sarà tranquillo come prima, scatenando la gelosia di Lara.

Un posto al sole: anticipazioni della puntata in onda il 16 marzo 2022

Chiara cede nuovamente alla tentazione della cocaina quando sarà alle prese con alcune difficoltà lavorative ma questa volta qualcuno si accorgerà della sua dipendenza e si interrogherà sul da farsi. L’incontro con Ferri e la sua complicità con Lara turbano seriamente Marina che ancora una volta si trova di fronte alle fragilità del rapporto con Fabrizio.

Un posto al sole: anticipazioni della puntata in onda il 17 marzo 2022

Nunzio è sempre in tensione con Samuel per via del lavoro e riesce a farsi assumere al Vulcano nonostante tutto, sarà così felice da non vedere l’ora di comunicare la notizia a Chiara.

La ragazza però non sarà entusiasta e la reazione lo getterà nello sconforto. Sempre Chiara dovrà vedersela anche con Roberto e Lara che hanno ormai scoperto il suo brutto vizio. Micaela cercherà di fare nuovamente di testa sua con Jimmy senza consultare Niko.

Un posto al sole: anticipazioni della puntata in onda il 18 marzo 2022

Un’iniziativa delle gemelle Cirillo metterà di nuovo in crisi Renato, rischiando di rovinare il suo programma per la festa del papà con Manuela che sarà pronta ad escogitare una soluzione per mettere d’accordo tutti.

Samuel affronta a muso duro Nunzio dopo che il suo comportamento lo avrà molto ferito.