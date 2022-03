Aida Yespica dice addio a Mirco Maschio dopo un anno di relazione: tutti i dettagli della presunta rottura

Gossip

In queste ore Aida Yespica è tornata a far parlare di sé ma non certo per motivi particolarmente allegri. Stando alle ultime indiscrezioni – che hanno trovato terreno fertile negli ultimi gesti social della showgirl – quest’ultima si sarebbe lasciata con Mirco Maschio, l’uomo con cui ha una relazione da circa un anno e con cui da qualche mese conviveva a Padova. Come anticipato il rumor si è diffuso in seguito ad alcuni indizi che i fan, nonché gli esperti di gossip, avrebbero notato sul profilo della donna.

Aida Yespica e Mirco Maschio si sarebbero lasciati: spunta l’indizio social

Ancora una volta Aida Yespica finisce al centro dell’attenzione delle riviste di gossip e gli appassionati di cronaca rosa, questa volta per un motivo decisamente meno felice del solito.

Corre voce, infatti, che la relazione tra lei e Mirco Maschio sia arrivata al capolinea e a mettere in allarme i fan sono stati gli ultimi gesti social fatti da entrambi.

Da qualche tempo infatti non solo i due non si sarebbero più mostrati insieme su Instagram, dove i follower si aspettavano di trovare foto e dediche romantiche, ma entrambi avrebbero smesso di seguire l’altro. Stando alle indiscrezioni riportare da Gossip e TV, inoltre, sembra che i due siano comunque rimasti in buoni rapporti e che l’uomo si sarebbe offerto di aiutarla in ogni modo possibile anche dopo la rottura.

Aida Yespica, l’incontro con Mirco Maschio e la loro storia d’amore

Soltanto l’anno scorso Aida Yespica aveva conosciuto Mirco Maschio grazie ad alcune conoscenze comuni e tra loro era scattata subito la scintilla. Nel giro di poco tempo, infatti, i due sono andati a convivere e per lui la showgirl ha addirittura rinunciato alla sua vita a Milano per seguirlo a Padova.

Non a caso nelle ultime ore la modella avrebbe condiviso delle storie in cui sembrerebbe essere tornata a Milano (anche se potrebbe essere partita solo per alcuni eventi mondani a cui avrebbe partecipato in queste ore).

Non è ben chiaro, dunque, se la coppia si sia detta davvero addio – al momento nessuno ei due ha affrontato l’argomento. Tuttavia, come spesso accade in questi casi, i social possono rappresentare un valido indizio – e il fatto che abbiano smesso di seguirsi potrebbe rappresentare un segnale piuttosto forte.

Aida Yespica, dal dramma della violenza subita da bambina agli amori finiti

Non si può certo dire che Aida Yespica sia particolarmente fortunata, soprattutto per quanto riguarda la sua infanzia, fatta anche di momenti drammatici.

Qualche mese fa infatti ha accettato di partecipare alla trasmissione di Eleonora Daniele (Storie Italiane) e aveva raccontato di essere stata sessualmente abusata quando aveva solo 7 anni.

Un trauma che ovviamente ancora oggi non ha del tutto superato e per cui ha dovuto chiedere aiuto ad uno specialista. La donna ha però trovato il coraggio di andare avanti anche grazie a suo figlio, avuto con l’ex-calciatore Matteo Ferrari. Un altro nervo scoperto per la showgirl, dal momento che non troppo tempo fa ha spiegato di non poter vedere spesso Aron a causa di problemi burocratici.