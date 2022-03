Andrea Pirlo si è sposato per la seconda volta con Valentina Baldini: chi è la pierre torinese

Chi è

Lo scorso sabato, esattamente il 12 marzo, Andrea Pirlo ha sposato la compagna Valentina Baldini con rito civile e una cerimonia piuttosto intima. I due sono legati dal 2014 e hanno anche due figli, i gemelli Leonardo e Tommaso nati nel 2017. La compagna del tecnico sportivo è una nota immobiliarista e pierre torinese e ha alle spalle una lunga e chiacchieratissima relazione con un volo noto.

Andrea Pirlo sposa la compagna Valentina Baldini

Andrea Pirlo e Valentina Baldini sono finalmente convolati a nozze lo scorso 12 marzo con una cerimonia civile che si è tenuta in comune a Torino in cui erano presenti pochissimi invitati.

Nonostante però i due abbiano fatto tutto lontano da occhi indiscreti, sono spuntate sui social alcune foto del taglio della torta, condivise prontamente da rivista di gossip e fanpage dell’allenatore juventino.

I due hanno deciso di unirsi in matrimonio dopo ben 8 anni di relazione, nel corso della quale (nel 2017) sono nati anche due gemelli di nome Leonardo e Tommaso. La loro relazione è iniziata dunque nel 2014 e si sono conosciuti in un noto golf club torinese, anche se all’epoca ha destato parecchio scalpore a causa del fatto che Pirlo in quel momento era ancora sposato con Deborah Roversi – dalla quale comunque ha divorziato lo stesso anno.

Chi è Valentina Baldini, la seconda moglie dell’allenatore Andrea Pirlo

Originaria di Torino, dov’è piuttosto conosciuta, Valentina Baldini oggi ha 44 anni ed è un’immobiliarista piuttosto nota nonché PR. Di buona famiglia, è stata per circa dieci anni con Riccardo Grande Stevens – figlio di Franco Grande Stevens (amico piuttosto stretto dell’avvocato Gianni Agnelli).

La separazione dal compagno non è stata semplice e – nel corso di un’intervista al magazine Chi – il suo ex aveva così parlato della Baldini: “Ci siamo lasciati dopo 10 anni insieme.

Sarò sincero: non porto nessun rancore. Però vorrei specificare che ci sono anche altre componenti che entrano in gioco in una separazione: magari patologie, come per esempio lo shopping compulsivo“.

Come dimostra anche la scelta di sposarsi quasi in gran segreto, Valentina Baldini è molto gelosa della propria vita privata e preferisce crescere i suoi figli lontani dai riflettori; nonostante questo però Andrea Pirlo spesso condivide foto della propria famiglia (soprattutto dei suoi figli) e la stessa immobiliarista in passato aveva aperto un blog in cui non solo raccontava la sua vita a New York (dove sono nati i gemelli della coppia) ma condivideva con i propri follower gioie e problemi della gravidanza.

Non troppo tempo fa ha inoltre attirato l’attenzione per aver discusso sui social con il calciatore Federico Bernardeschi, che aveva criticato Pirlo per il trattamento che l’allenatore gli aveva riservato alla Juventus. In quell’occasione, come riferisce il portale Gossip e TV, la Baldini aveva preso in giro il calciatore chiamandolo “genio incompreso” per poi aggiungere: “Quando in campo dimostri un milionesimo di quello che hanno fatto i veri campioni.

Ma decidi di “rischiare” l’intervista dopo aver fatto un gol al San Marino“.