Biagio D’Anelli infuriato con Miriana Trevisan: “I soldi del monopoli sono più veri”, la dura replica

Grande Fratello

Biagio D'Anelli ha attaccato Miriana Trevisan, dopo la sua intervista a Verissimo. L'opinionista ha pubblicato un'Instagram story in cui accusa la concorrente di falsità.

Miriana Trevisan ha dovuto lasciare la Casa del Grande Fratello Vip6 a un soffio dalla finale. La showgirl, infatti, è stata eliminata nel corso dell’appuntamento del lunedì, precedente a quello della finalissima. Miriana Trevisan ha perso al televoto contro Davide Silvestri e Jessica Selassié.

L’ex ballerina di Non è la Rai, uscita dalla Casa, ha potuto riabbracciare, nello studio televisivo del reality show, Biagio D’Anelli con cui aveva creato una relazione nel corso della permanenza al Grande Fratello Vip6. Ma, subito dopo, tra i due si è alzato un polverone.

Miriana Trevisan ha spiegato la sua versione dei fatti a Verissimo, ma, Biagio D’Anelli ha prontamente replicato via Instagram story.

La polemica tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli dopo il GF Vip6

Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli si sono avvicinati molto nella Casa del Grande Fratello Vip6. Tra i due concorrenti è nata una vera e propria relazione, anche se Biagio D’Anelli è stato, presto, eliminato dal reality show.

Miriana Trevisan e l’opinionista si sono dichiarati innamorati, ma, quando i due si sono ritrovati fuori dalla Casa, qualcosa non è andato per il verso giusto. Biagio D’Anelli, infatti, ha raccontato a Pomeriggio 5 e Mattino 5, che la showgirl non si sia sentire con lui, dopo la fine dell’esperienza televisiva.

I due hanno avuto anche un confronto acceso nello studio del Grande Fratello Vip6, durante l’ultima puntata serale.

La dura replica di Biagio D’Anelli a Miriana Trevisan

Miriana Trevisan ha raccontato la sua versione della lite con Biagio D’Anelli a Verissimo. Secondo la conduttrice televisiva, l’opinionista ha deciso di lamentarsi nei programmi televisivi della sua assenza senza motivo. Infatti, i due sarebbero stati d’accordo sul non vedersi per un tempo, per lasciare spazio alla famiglia della showgirl.

Miriana Trevisan ha anche raccontato di aver scritto all’opinionista, al contrario di quanto raccontato da lui.

La showgirl ha, dunque, deciso di chiudere definitivamente con l’opinionista.

Biagio D’Anelli ha reagito con forza a quest’affermazione, attraverso un’Instagram story: “Hai registrato giovedì mattina. Mi lasci senza dirmelo e la sera al GF dici che provi un sentimento“. L’opinionista ha fatto notare che, nell’intervista a Verissimo, Miriana Trevisan ha dichiarato conclusa la storia con Biagio D’Anelli, mentre la sera al GF VIP6 non era stata così categorica. L’opinionista ha espresso tutta la sua amarezza per questa situazione: “I soldi del monopoli sono più veri!

Senza parole. Schifo“.