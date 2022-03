Katia Ricciarelli pronta a tornare nello studio del GF Vip per la finale: perché è mancata in queste settimane

Grande Fratello

Nonostante sia uscita da più di tre settimane dalla casa del Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli continua da attirare l’attenzione su di sé, ma non esattamente per la sua avventura nella casa più spiata d’Italia. È stata infatti piuttosto la sua assenza dal programma ad insospettire il pubblico, che immaginava di vederla tra gli ex gieffini in studio. In queste ore però è stato confermato che la soprano è pronta a tornare sul piccolo schermo per la finale del reality show.

Katia Ricciarelli, perché è mancata dallo studio del Grande Fratello Vip

Katia Ricciarelli è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip lo scorso 24 febbraio e anche in quell’occasione si sono generate moltissime polemiche per il suo addio con gli altri gieffini.

Il suo percorso, dunque, non è certo stato dei più semplici ma non è per questo che nelle ultime settimane la soprano è tornata a far parlare di sé.

Dopo la sua uscita tutti si aspettavano che la donna sarebbe apparsa in programmi Mediaset che spesso offrono uno spazio ai protagonisti del reality show e che, soprattutto, sarebbe tornata nello studio di Alfonso Signorini per commentare da lì le ultime fasi del programma.

Con grande sorpresa però, ultimamente, la Ricciarelli sembrava sparita del tutto e la sua assenza si è fatta sentire.

La donna però non ha voluto tagliare i ponti con il programma ma ha contratto il Covid poco dopo essere uscita dalla casa più spiata d’Italia. Per questo, quindi, non è potuta tornare prima in tv e non certo per le tensioni che si sono create nella casa; ad oggi, comunque, la donna è guarita e in queste ore diverse fonti (tra cui TV Blog) hanno confermato che la soprano è pronta per tornare nello studio del GF Vip per commentare la finale e scoprire con il pubblico chi ha vinto quest’edizione dello show.

Finale GF Vip: chi sono i vipponi che questa sera si contenderanno la vittoria

Oggi (14 marzo) andrà in onda il consueto appuntamento con lo studio del Grande Fratello Vip, ma si tratta di una puntata molto speciale, dal momento che questa sera il pubblico scoprirà chi ha vinto quest’edizione del reality show.

Nonostante sia stato a più riprese molto criticato – soprattutto per l’elasticità che Signorini e gli autori hanno mostrato nei confronti dell’atteggiamento dei vip ma anche per l’eccessiva attenzione concessa alla situazione che si è creata tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran – l’attesa è senz’altro tantissima e sono già partiti i pronostici su chi vincerà il primo premio.

I gieffini dichiarati finalisti già nelle precedenti settimane sono Lulù, Delia, Barù e Davide – mentre grande incertezza c’è ancora su Giucas e Jessica, che queste sera scopriranno chi è stato eliminato. In molti infatti ritengono, soprattutto sui social, che a vincere debba essere una delle due sorelle Selassié (con particolare preferenza per Jessica, forse dopo le polemiche che si sono scatenate con Barù). In realtà questa volta è molto difficile prevedere chi effettivamente vincerà l’edizione, dal momento che le aspettative di molti sono state tradite quando ad uscire è stata la Sorge.