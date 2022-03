Uomini e Donne anticipazioni 14 marzo: Gemma Galgani riceve un nuovo due di picche, l’interesse della Dama

Uomini e Donne

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata del 14 marzo, Gemma Galgani paleserà il suo interesse per Franco Fioravanti. Il Cavaliere, però, rifiuterà la Dama.

Gemma Galgani da quando è iniziato il 2022 non è più riuscita a creare una frequentazione stabile con un Cavaliere. Infatti, la Dama torinese ha interrotto il rapporto con Leonardo Bozzetti, dopo aver ricevuto una segnalazione. Da allora, Gemma Galgani ha espresso delle preferenze, che non sono state corrisposte.

Infatti, la Dama torinese ha, in prima battuta, provato a corteggiare Massimiliano Bartolini. Per il Cavaliere, Gemma Galgani si è esibita, anche, in un balletto sexy. Ma Massimiliano Bartolini ha preferito frequentare Nadia Marsala e uscire con lei.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, Gemma Galgani, nella puntata del 14 marzo, mostrerà una nuova preferenza per un Cavaliere.

Uomini e Donne anticipazioni 14 marzo: Gemma Galgani colpita da Franco Fioravanti

Gemma Galgani è la protagonista indiscussa del parterre di Uomini e Donne. La Dama torinese, dopo essersi arresa al rifiuto di Massimiliano Bartolini, ha palesato un nuovo interesse. Nell’ultima puntata del dating show, infatti, Gemma Galgani ha offerto un massaggio a un Cavaliere. Si tratta di Franco Fioravanti, il professore con cui litiga, spesso, Tina Cipollari.

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni della puntata del 14 marzo, la Dama torinese renderà chiaro il suo interesse per Franco Fioravanti.

Il Cavaliere, però, ribadirà, ancora una volta, di non voler frequentare la Dama.

Uomini e Donne anticipazioni 14 marzo: la lite tra Alessandro Vicinanza e Armando Incarnato

La Dama più nota di Uomini e Donne è, certamente, Gemma Galgani.

Ma anche Ida Platano è una presenza storica del dating show. La Dama bresciana sta conoscendo meglio Alessandro Vicinanza, di cui sembra molto presa. La coppia, però, litiga spesso, soprattutto per la gelosia e la lontananza.

Anche nella puntata del 14 marzo di Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, Alessandro Vicinanza e Ida Platano litigheranno ancora.

Nella discussione s’inserirà anche Armando Incarnato e, tra i due Cavalieri i toni si alzeranno.

Alessandro Vicinanza lascerà lo studio televisivo, seguito da Ida Platano. I due faranno ritorno, dopo aver chiarito.