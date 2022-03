Alessandro Tersigni papà bis? L’attore potrebbe diventare padre per la seconda volta, le parole nel post

Gossip

L'ex concorrente del Grande Fratello e attore nella fiction Il Paradiso delle Signore, presto potrebbe diventare papà per la seconda volta. L'amore per la famiglia e le ipotesi sulla gravidanza.

Una splendida notizia per l’attore Alessandro Tersigni, che presto diventerà padre per la seconda volta: un misterioso post su instagram potrebbe aver già rivelato l’arrivo del nuovo bebé in casa Tersigni. Ancora non si hanno notizie certe dai diretti interessati, ma la speranza è sempre presente. L’ex gieffino, che ha anche recitato nella serie Il Paradiso delle Signore, non ha mai nascosto la sua volontà di allargare la famiglia e, stando ai post social, potrebbe essere arrivato il momento. Le ultime notizie sulla coppia e sulla grande novità per la loro famiglia, che accoglierà presto un secondo figlio.

Alessandro Tersigni papà per la seconda volta? La frase enigmatica nel post

La solida coppia formata da Alessandro Tersigni e Maria Stefania Di Renzo sarebbe in procinto di avere il secondo figlio, stando ad un post su Instagram che parla di “post famiglia allargata” e la conferma di una delle colleghe attrici del Tersigni, Vanessa Gravina, che ha confidato al noto conduttore Marco Liorni, che Alessandro starebbe per diventare papà bis. La riservatezza tipica dell’attore e della moglie non permettono di far trapelare nulla di più al riguardo, ma sembra proprio che presto la famiglia si allargherà e accoglierà un nuovo frutto dell’amore.

Come è nata la storia d’amore tra Alessandro e Maria Stefania: coppia, matrimonio, famiglia

Galeotta fu la compagnia di amici in comune della coppia, che li fece conoscere e sancire il loro amore nel lontano 2010.

Alessandro Tersigni e Maria Stefania Di Rienzo sono convolati a nozze dieci anni dopo la loro prima conoscenza. Da subito, per loro, è stato un vero colpo di fulmine e la loro stupenda storia d’amore continua ancora oggi, allietata da questa ultima e dolce notizia dell’arrivo del secondogenito. Una famiglia che si allarga è sempre una grande gioia, soprattutto quando l’affetto e il sentimento che lega i componenti è così forte da essere indistruttibile.