Ospite di Caterina Balivo l’attore Alessandro Tersigni ha parlato della sua famiglia durante l’ultima puntata di Vieni Da Me. Volto noto della fiction Rai Il Paradiso Delle Signore, l’attore è sempre stato molto riservato e gelosissimo della sua vita privata. Pensare che ad oggi nessuno conosce il vero nome di suo figlio.

Eppure, nell’intimità del salotto della Balivo, Alessandro si è raccontato con spontaneità. Dalla carriera all’amore, fino ad arrivare alla proposta di matrimonio fatta all’ex allieva della scuola di Amici Maria Stefania Di Renzo.

Dalla gavetta al successo

In questi giorni è tornato su Rai 1 Il Paradiso delle Signore, che vede Tersigni tra i protagonisti.

Ne ha fatta di strada il bel 40enne dal 1999 anno in cui fece la comparsa per Anthony Minghella. “Tanti anni fa avevo iniziato a lavorare nel mondo del cinema e avevo fatto la comparsa nel film, Il Talento di Mr.Ripley” ricorda Alessandro. “Facevo il paesano che passeggiava, saliva su una scala. Sono stato quattro giorni lì, 25 ore al giorno“. Dopo quell’esperienza cominciò a calcare gli studi fotografici. “Erano scatti per giornali di moda, me la cavavo bene. Era abbastanza remunerativa e piano piano ho creato il mio percorso che mi ha portato nel mondo del cinema“.

Alessandro Tersigni si è fatto le ossa sul piccolo schermo, prima di conquistare un ruolo come quello di Vittorio Conti. “Ho intrapreso un percorso, ho studiato, non mi sono inventato e ho fatto molte fiction, ma lo step da zero a 1 è abbastanza difficile“.

L’amore per la famiglia

Se la carriera va a gonfie vele, la vita privata gli sorride anche di più. Innamorato perso della moglie, la ballerina Maria Stefania, Alessandro Tersigni divide il suo amore tra lei e il figlio che le ha dato 2 anni fa. La loro è stata una storia d’amore che ha saputo attendere, superando una grossa prova.

“Ho fatto la proposta di matrimonio a Maria Stefania sulla spiaggia di Termoli. Lei ha subito accettato ma qualche giorno dopo l’hanno chiamata per un lavoro importante, della durata di 5 anni, a Marsiglia“. I loro sentimenti hanno resistito alla distanza, per tutti gli anni del contratto di Maria Stefania e poi al suo ritorno la coppia ha potuto finalmente coronare il sogno. “Mi è preso un colpo ma quando è ritornata l’ho sposata subito“.

“Il matrimonio è stato il giorno più bello della mia vita” ha detto Alessandro innamoratissimo. E parlando della Di Renzo ha dichiarato: “È l’unica che è riuscita a capirmi fin da subito. La stimo molto, è simpatica, auto ironica, intelligente. Se non ci fosse stata lei non avrei fatto tante scelte: mi sostiene sempre. È unica, è molto importante per me“. E poi è la madre del suo bambino di 2 anni, di cui però non vuole rivelare il nome. “Consiglio a tutti di fare i figli il prima possibile. È bellissimo averne. La prima parola che ha detto è stata papà“.