Biagio D’Anelli punzecchia Miriana Trevisan con un video sul numero di cellulare: gli ex gieffini lo aiutano

Grande Fratello

Biagio D'Anelli ha approfittato della "rimpatriata" con gli altri ex-coinquilini della casa del Grande Fratello Vip per punzecchiare Miriana Trevisan per la questione del numero di telefono.

Sono passati ormai giorni da quando Biagio D’Anelli, ospite da Barbara D’Urso, ha manifestato tutta la sua delusione per il trattamento che Miriana Trevisan gli ha riservato dopo la sua uscita dal Grande Fratello Vip. Una situazione che ben presto ha assunto le dimensioni di un’enorme polemica, a base di botta e risposta in diversi programmi tv. Nonostante, dunque, siano passati già diversi giorni, l’opinionista non rinuncia a punzecchiare la sua ex dolce metà con un video girato con i vecchi compagni d’avventura del reality show.

Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan: cos’è successo tra i due ex gieffini

Lo scorso 7 marzo Miriana Trevisan è stata eliminata dal Grande Fratello Vip e da allora la showgirl è finita al centro dell’attenzione per alcune polemiche iniziate da Biagio D’Anelli.

Quest’ultimo infatti, soltanto qualche giorno dopo, è stato ospite da Barbara D’Urso e ha spiegato di essere rimasto deluso dall’atteggiamento che la showgirl gli ha riservato subito dopo essere uscita dalla casa.

Secondo la ricostruzione che lui ha offerto alla conduttrice di Pomeriggio 5, Miriana lo avrebbe snobbato avanzando la scusa di avere il telefono bloccato: ““È capitato che sono stato nel container a salutarla, dicendo se le serve qualsiasi cosa, lei ha avuto un problema con il pin, con il cellulare, che non si ricordava.

Quindi mi ha detto ‘lascia il tuo numero al mio agente che poi ti chiamo’ “.

Come ha spiegato però l’ex gieffino, non ha mai ricevuto alcuna chiamata e – durante la diretta nello studio del Grande Fratello Vip, i due si sono lasciati andare ad uni scontro piuttosto duro, in cui si sono accusati a vicenda di essere stati freddi l’uno verso l’altro. La questione però è ben lontana dal dirsi conclusa, perché la Trevisan, ospite a Verissimo, ha continuato a dare la sua versione dei fatti per poi rivelare di aver chiuso definitivamente con Biagio.

Un’affermazione che, come si può immaginare, non ha affatto reso felice l’opinionista, che ha dunque approfittato della “rimpatriata” tra gieffini per punzecchiare la sua ex dolce metà con un video.

Biagio lancia una frecciatina a Miriana: il video con gli ex inquilini sul numero di cellulare

Sembra, insomma, che Biagio D’Anelli sia ancora piuttosto risentito per la situazione che si è creata con Miriana Trevisan ma, invece di tornare in tv ad offrire ancora il suo punto di vista, questa volta ha preferito girare un video per mandarle una frecciatina.

Approfittando della finale del Grande Fratello Vip, momento in cui si è riunito con tutti gli altri gieffini, ha chiesto a tutti di partecipare ad una breve clip in cui gli ex coinquilini chiedono a Biagio il suo numero e lui risponde: “Non mi ricordo il pin, non ho il pin! Chiedi al mio agente“.

Un video piuttosto provocatorio, dunque, che senz’altro contribuirà ad alimentare la polemica tra i due. Chissà infatti se Miriana deciderà di rispondere con un’altra frecciatina sui social o se tornerà in qualche talk show per spiegare ancora una volta la sua versione dei fatti.

Al momento infatti non ha replicato ma ormai è chiaro che la situazione con Biagio non può dirsi ancora conclusa.