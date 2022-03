Elon Musk sfida Vladimir Putin e Mosca risponde: la proposta per fermare la guerra in Ucraina

Politica

Elon Musk lancia una sfida all’indirizzo di Vladimir Putin con lo scopo di “risolvere” la guerra in Ucraina. Dopo aver prestato i suoi satelliti alla causa di Kiev per supportare la resistenza, rivolge un messaggio diretto al leader del Cremlino che odora di provocazione. Scatta una battaglia a distanza che si innesta nella guerra di informazioni e comunicazione a cornice del conflitto militare: a stretto giro, la replica di Mosca.

Elon Musk sfida Vladimir Putin: la proposta per fermare la guerra in Ucraina

“Con la presente sfido Vladimir Putin al combattimento“, a mani nude, in un corpo a corpo senza altre armi sul tappeto.

È questa la provocazione lanciata da Elon Musk al presidente russo 69enne, cintura nera di judo e storico appassionato di arti marziali. Musk, anch’egli noto per questa passione sebbene in chiave meno esperta, mette sul piatto anche la posta in gioco: l’Ucraina.

Così il ricchissimo imprenditore statunitense, patron dei programmi Tesla e SpaceX – che si contende una fetta di Spazio proprio con la Russia e sarebbe inviso al Cremlino per le sue ambizioni nel settore dei viaggi oltre l’atmosfera terrestre – torna a farsi sentire sul conflitto in corso tra Mosca e Kiev, dopo aver sostenuto la resistenza degli ucraini e del loro presidente Zelesnky attraverso Starlink, il sistema di comunicazione satellitare della sua azienda aerospaziale che consente l’accesso a Internet dribblando un eventuale blocco imposto da terzi (in questo caso dai russi).

La replica di Mosca a Elon Musk: “Piccolo diavolo, sei giovane e debole“

Interpretando la reazione del Cremlino, a rispondere alla singolare proposta di Elon Musk è stato Dmitry Rogozin, numero uno dell’agenzia spaziale russa Roscosmos (che poche ore fa ha ribadito il “rischio” di caduta della stazione spaziale internazionale Iss in caso di mancata revoca delle sanzioni imposte dall’Occidente a Mosca).

Nella sua replica, citando i versi del poeta russo Aleksandr Sergeevič Puškin, ha scritto quanto segue: “Tu, piccolo diavolo, sei ancora giovane.

Sei debole per competere con me, sarebbe solo una perdita di tempo”.

Ты, бесенок, еще молоденек,

Со мною тягаться слабенек;

Это было б лишь времени трата.

Poche ore dopo aver lanciato il suo guanto di sfida, Musk ha rincarato la sua dose di provocazioni in salsa ironica con un meme proprio su Putin, e un altro messaggio in risposta a Rogozin: “Vedo che sei un negoziatore difficile!“.

Sulla questione è intervenuta anche Kiev. Il botta e risposta tra Musk e Mosca non è passato inosservato al vicepremier ucraino Mykhailo Fedorov, che si è introdotto nella discussione sempre via Twitter: “Sono sicuro che Elon Musk potrebbe spedire Putin su Giove“, il tutto condito da un meme che ritrae il presidente russo su un razzo, pronto a lasciare il pianeta Terra.