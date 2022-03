Negoziati Ucraina-Russia: “C’è spazio per compromesso”. Zelensky rinuncia alla NATO, Biden a Bruxelles il 24 marzo

Si conclude la giornata di negoziati tra Russia e Ucraina, che andranno avanti domani. Lo fa sapere uno dei negoziatori ucraini a margine dell’incontro, commentando che la situazione è difficile ma c’è spazio per un compromesso, che potrebbe partire dalla rinuncia dell’Ucraina a unirsi alla NATO. A decretare l’impossibilità di entrare nell’Alleanza atlantica è stato lo stesso presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha ricevuto in serata i premier di Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia arrivati a Kiev in segno di sostegno da parte degli alleati europei. In Europa sbarcherà poi Joe Biden il 24 marzo per discutere della risposta all’invasione russa e rassicurare sulla leadership statunitense nella NATO contro la minaccia da Mosca.

Russia e Ucraina, i negoziati continuano domani: “Difficili ma c’è spazio per il compromesso”

Il resoconto dei negoziati di oggi tra Mosca e Kiev lo fa il consigliere di Zelensky e delegato ucraino al tavolo dei colloqui con la Russia Mykhailo Podolyak. “Continueremo domani. Un processo di negoziazione molto difficile e denso. Ma c’è certamente spazio per il compromesso. Durante la pausa, il lavoro dei sottogruppi continuerà…“, ha commentato Podolyak.

We'll continue tomorrow. A very difficult and viscous negotiation process. There are fundamental contradictions. But there is certainly room for compromise. During the break, work in subgroups will be continued… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 15, 2022

Kaczynski: “Necessaria missione NATO in Ucraina”

E se per quanto riguarda la diplomazia il risultato non sembra ancora soddisfacente, i bombardamenti in Ucraina continuano, anche nelle vicinanze della capitale, dove si trovano al momento i premier di Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia, che hanno avuto un faccia a faccia con Zelensky.

L’account Twitter della Cancelleria polacca ha riportato le parole del vicepresidente Jaroslaw Kaczynski che definisce “necessaria una missione di pace della NATO” che sia “in grado di difendersi e che opererà in Ucraina“. Kaczynski ha continuato spiegando che, con il consenso del governo ucraino, “Si adopererà per la pace e gli aiuti umanitari, ma allo stesso tempo sarà anche protetta dalle forze armate“.

Wicepremier J. Kaczyński w #Kijów: Sądzę, że potrzebna jest misja pokojowa NATO lub szerszego układu międzynarodowego, która będzie w stanie się obronić i która będzie działać na terenie Ukrainy. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) March 15, 2022

Zelensky: “L’Ucraina non è nella NATO”

Non è chiaro su quali punti le diplomazia si stiano confrontando, ma un segnale potrebbe essere arrivato oggi dal presidente ucraino. Durante l’incontro della britannica Joint Expeditionary Force a Londra, Zelensky sembra aver rinunciato alla possibilità di unirsi all’Alleanza atlantica. “È chiaro che l’Ucraina non è un membro della NATO, noi capiamo questo. Per anni abbiamo sentito dell’apparente politica delle porte aperte, ma abbiamo già compreso che noi non ci entreremo e queste verità devono essere riconosciute“, ha commentato il presidente.

In cambio, l’Ucraina chiederebbe l’immediato cessate il fuoco e il ritiro delle truppe russe dal Paese, ma sembra che dal Cremlino arrivino messaggi di sfiducia verso la posizione del presidente.

Biden vola a Bruxelles per il vertice NATO e il Consiglio europeo

Il 24 marzo il presidente statunitense Joe Biden sarà a Bruxelles per partecipare al summit straordinario della NATO e al Consiglio europeo, per la prima giornata di lavori.

Jen Psaki, portavoce della Casa Bianca, ha dichiarato che il presidente “crede molto nella diplomazia diretta, ‘faccia a faccia’” e che questa sarà l’occasione per “farlo con gli alleati con cui siamo fortemente allineati” nella gestione della crisi ucraina.

Al vertice dei capi di governo europeo, a cui dovrebbe partecipare lo stesso giorno, Biden coglierà l’occasione per “discutere le nostre comuni preoccupazioni sull’Ucraina , compresi gli sforzi transatlantici per imporre costi economici alla Russia, fornire sostegno umanitario a chi è colpito dalla violenza ed affrontare altre sfide collegate al conflitto“, ha continuato Psaki.

L’ipotesi di un incontro tra Biden e Zelensky

La Casa Bianca non conferma la possibilità che Biden, che dopo Bruxelles volerà probabilmente in Polonia, possa incontrare anche il presidente Zelensky durante la sua sortita europea. Psaki fa sapere che “niente è sul tavolo in questo momento, ma il vero focus è quello di incontrare i partner della Nato a Bruxelles. Se ci saranno tappe aggiuntive vi forniremo i dettagli“.