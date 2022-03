Soleil Sorge sarebbe tornata single: le ultime indiscrezioni dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello Vip

Grande Fratello

Dal momento in cui Soleil Sorge ha varcato la porta rossa del Grande Fratello Vip i fan del reality hanno iniziato a cercare informazioni sul suo conto, scoprendo però ben poco sulla sua vita privata. A fare chiarezza però è stata la stessa influencer, che ha rivelato di avere un fidanzato fuori dal reality che la stava aspettando, ma che (essendo lontano dal mondo dello spettacolo) non avrebbe rivelato la sua identità. Qualcosa però potrebbe essere andato storto, dal momento che i paparazzi in queste ore avrebbero iniziato a parlare del fatto che l’ex gieffina potrebbe essere tornata single.

Soleil Sorge potrebbe essere di nuovo single: i rumor partono da Mattino 5

Soleil Sorge, dunque, potrebbe non avere più nessuno che la aspetta fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, stando a quanto riportato da alcuni paparazzi che si sono appostati sotto casa sua per cercare di pizzicarla in compagnia del suo misterioso fidanzato.

A riportare la notizia è stato i noto programma Mediaset Mattino 5, condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, in uno dei collegamenti con i loro paparazzi, Andrea Alajmo. Quest’ultimo ha infatti spiegato: “Mi sono interessato parecchio a Soleil ma da quando è uscita dalla casa è tornata a Milano una sola volta per un’intervista e poi non s’è più vista – racconta il paparazzo – a questo punto mi sembra strano perché il fidanzato pare non sia andato a trovarla.

Dopo una settimana qualche domanda ce la stiamo facendo un po’ tutti qui a Milano“.

Secondo Alajmo, dunque, è strano che i due non si siano ancora visti ed è possibile supporre che la loro relazione potrebbe essere arrivata al capolinea. D’altra parte non si può dimenticare che Soleil Sorge ha molta famigliarità con il mondo del gossip e potrebbe aver giocato d’anticipo – consapevole che i paparazzi l’avrebbero seguita – e potrebbe dunque aver rinunciato ad incontrare il suo fidanzato per evitare di essere pizzicata con lui.

Soleil Sorge: cosa sappiamo del misterioso fidanzato dell’influencer

Come anticipato Soleil Sorge ha preferito mantenere il massimo riserbo sul fidanzato, di cui conosciamo soltanto il nome, Carlo. Essendo un noto imprenditore e non avendo a che fare con il mondo dello spettacolo, l’influencer ha preferito preservare la privacy dell’uomo e, per questo, non sono disponibili informazioni certe sul suo conto.

L’unica volta in cui si è parlato in maniera più approfondita di questo misterioso Carlo è stato durante una diretta con lo studio del Grande Fratello Vip, momento in cui anche Alfonso Signorini ha voluto toccare l’argomento.

“Voi avete fatto un patto prima di entrare nella casa del Grande Fratello – aveva rivelato il conduttore, ribadendo che non avrebbe fatto il nome dell’uomo – Cioè, C. e S., quindi voi due, “qualsiasi cosa succeda là dentro sappi che io sarò sempre con te e tu sarai sempre con me”.

L’ex gieffina, a quel punto, si sarebbe solo limitata a confermare l’indiscrezione: “Ci siamo promessi quelle che per me sono le basi dell’amore, oltre appunto a questo che hai detto tu, ci siamo promessi amore, fiducia, rispetto e onore a questo legame” evitando però qualunque altro tipo di riferimento al fidanzato.

Subito dopo le sue dichiarazioni, però, il settimanale Chi avrebbe pubblicato un articolo sull’influencer, rivelando che il misterioso fidanzato potrebbe essere Carlo Domingo, imprenditore di origini siciliane che si occupa di comunicazione nel mondo della moda. Come ci si può immaginare, però, la ragazza ha evitato di riprendere l’argomento una volta fuori dalla casa, nel corso delle sue ultime interviste, per cui al momento si tratta solo di indiscrezioni non confermate.