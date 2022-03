Soleil Sorge messa alle strette da Alfonso Signorini al GF Vip: spiffera un segreto sul suo fidanzato

Grande Fratello

Durante l'ultima diretta con lo studio del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha deciso di concedere ancor più spazio individuale ai gieffini e ha mandato Soleil Sorge in confessionale per parlarle di un certo segreto che riguarda il suo misterioso fidanzato.

Ieri sera il pubblico del Grande Fratello Vip ha assistito ad una puntata davvero interessante, in cui Alfonso Signorini ha dato ancora più spazio individuale ai gieffini parlando loro grazie al confessionale o grazie alla Mystery Room. Tra gli approfondimenti che hanno attirato maggiormente l’attenzione del pubblico non poteva mancare quello dedicato a Soleil Sorge, che ha prima risposto a qualche domanda del conduttore e poi è stata sorpresa con una rivelazione da parte di quest’ultimo che riguarda il suo fidanzato, su cui aleggia il mistero più assoluto.

Soleil Sorge: Alfonso Signorini rivela il patto che la gieffina ha stretto con il fidanzato

Durante la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha voluto concedere ai fan qualche sorpresa e ha prima intervistato Delia Duran dalla Mystery Room e poi ha chiesto a Soleil Sorge di andare nel confessionale per un breve scambio.

Tra gli argomenti che sono usciti fuori, il conduttore voluto soffermarsi anche sul misterioso fidanzato di Soleil, su cui oggi non si sa assolutamente niente ma di cui anche lei ha parlato ai gieffini. Come spiegato dal giornalista, infatti, l’uomo sarebbe un imprenditore piuttosto noto e ha deciso di rimanere prendere le distanze dal reality.

Sulla base di questa informazione, per rispetto della privacy di questa persona, Signorini ha dichiarato di non voler rivelare il nome, ma di volersi concentrare piuttosto su un altro dettaglio. “Voi avete fatto un patto prima di entrare nella casa del Grande Fratello. Cioè, C. e S., quindi voi due, “qualsiasi cosa succeda là dentro sappi che io sarò sempre con te e tu sarai sempre con me”. Questo patto lo avete fatto?“.

La gieffina ha dunque confermato l’esistenza di questo “accordo”, affermando di aver messo tutto in chiaro prima del reality: “Ci siamo promessi quelle che per me sono le basi dell’amore, oltre appunto a questo che hai detto tu, ci siamo promessi amore, fiducia, rispetto e onore a questo legame“.

Chissà però se le cose stanno ancora così per il fidanzato della Sorge dal momento che, come ha anche spiegato Signorini prima di spifferare il loro segreto, la ragazza ha più volte messo in dubbio il fatto che questa persona sia ancora fuori ad aspettarla.

Grande Fratello Vip, la situazione tra Soleil Sorge e Alex Belli

In questi mesi, come affermato dunque dal conduttore, la ragazza ha avuto dei forti dubbi sul ragazzo che la aspetta fuori dal reality.

D’altra parte la situazione si è notevolmente complicata fin da subito, poiché la gieffina si è avvicinata molto presto ad Alex Belli e non sono mancate sia le effusioni che le parole al miele da parte di entrambi.

Come sappiamo però il loro rapporto ha avuto qualche problema e la Sorge ha prima preso le distanze dall’attore quando questo è uscito la prima volta dalla casa, e poi sono seguiti degli scontri anche piuttosto accesi quando Belli è rientrato brevemente nella casa per stare con Delia. Proprio di recente infatti l’influencer si è sfogata in diretta, affermando di essere schifata e che a casa tutti hanno visto le scene che l’hanno vista protagonista insieme a Belli e la Duran.

Nonostante quindi si sia parlato a lungo, forse anche troppo, di questo triangolo, oggi Soleil sembra essere pronta a voltare pagina e, possiamo immaginare, che riponga grande speranza nel fatto che il suo fidanzato abbia compreso tutto e si sia “aggrappato” alla promessa che di sono fatti. D’altra parte, come abbiamo potuto vedere, lei aveva già anticipato qualcosa, promettendogli che sarebbe stato con lui a prescindere quello che sarebbe potuto accadere nella casa.