Soleil Sorge: “Alex mi manca un sacco”. Eppure è innamorata di un altro, che la sta aspettando fuori dalla casa. “Non posso dire che è il mio fidanzato ma mi sono innamorata di lui in un breve lasso di tempo…”

Sono passate più di due settimane da quando Alex Belli ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip insieme alla moglie Delia Duran. Con la sua uscita di scena è calato il sipario sulla liaison che ha più attirato l’attenzione dei fan, quella tra l’ex attore di Centovetrine e Soleil Sorge. Eppure, nonostante passino i giorni, l’occhio vigile dei fan è puntato su entrambi che, in un modo o nell’altro hanno ammesso di sentire la reciproca mancanza.

Recentemente è stata proprio Soleil a parlare di Alex Belli a Katia Ricciarelli, affermando di essere melanconica in questi giorni.

A Soleil Sorge manca Alex Belli

Soleil Sorge ha parlato di Alex Belli con Katia Ricciarelli nelle scorse ore, l’influencer italo-americana ha detto di essere stata contenta di averlo rivisto e non solo.

A iniziare il discorso è stata Katia Ricciarelli: “Tutto sommato mi fa anche un po’ pena. Non riesco ad avercela con lui, ha dato tanto” ha detto, trovando un commento favorevole anche da parte di Soleil che però non ha mancato di fare delle precisazioni.

“Mi ha deluso il suo comportamento. Al di fuori di quello, gli voglio un bene dell’anima, mi manca un sacco, è una persona a cui auguro solamente il bene” ha detto, aggiungendo: “Non ho nulla contro di lui, anzi.

Provo tanto… quando l’ho rivisto, mi mancava un sacco. Perché poi, alla fine, almeno con noi è stato una brava persona”.

Soleil ha poi continuato a parlare di Alex Belli, aggiungendo: “È sempre stato squisito. Noi quando litigavamo poi scoppiavamo a ridere, figurati.

Con due personalità forti come la mia e la sua, arrivare poi a fare pace, a riuscire a parlarne tranquillamente o riderci su, non è da poco”.

Soleil poi, nei giorni scorsi, parlando di Alex Belli e dei rapporti in generale, aveva affermato che se entrambi fossero stati single ci sarebbero stati tutti i presupposti per far nascere una storia d’amore.

Sole però ha qualcuno che l’aspetta fuori, come lei stessa ha detto: “Fuori c’è una persona che io non vedo l’ora di vivermi, sono innamorata di lui. Non posso dire che è il mio fidanzato ma mi sono innamorata di lui in un breve lasso di tempo…”