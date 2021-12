Alex Belli si sfoga sul Grande Fratello Vip e dichiara di aver mentito a Soleil Sorge: “Sapevo sarei uscito”

Grande Fratello

Alex Belli torna a parlare della sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip, che ha causato molti dubbi e molte polemiche sull’attore. Al centro della sua permanenza nel reality c’è stato il suo rapporto con Soleil Sorge, che avrebbe messo a dura prova la relazione con Delia Duran, sua compagna di lunga data. Dopo le continue insinuazioni, l’ex gieffino decide di raccontare la sua versione dei fatti.

Alex Belli: su cosa ha mentito al Grande Fratello Vip

Alex Belli non è stato risparmiato da pungenti critiche dopo la sua uscita burrascosa dal Grande Fratello Vip.

Il suo rapporto con Soleil Sorge, ancora nella Casa, ha sollevato accuse da parti di alcuni osservatori, anche ex coinquilini come Aldo Montatano, che sospettano l’attore abbia pianificato tutto con la compagna Delia Duran. Dubbi riportati tra le righe anche da Silvia Toffanin, che lo ha avuto come ospite a Verissimo e che non ha mancato di punzecchiarlo sulla questione.

Alex Belli oggi risponde spiegando di aver mentito una sola volta al Grande Fratello Vip: “Ho mentito quando ho detto a Katia, Davide e Soleil che avrei passato il Natale nella Casa anche se sapevo che sarei uscito“, ha dichiarato a Chi, “Non ho avuto il coraggio, li vedevo condizionati dalla mia presenza e in crisi sulla scelta fra restare o uscire“.

Il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge

In merito alla liaison vissuta con Soleil Sorge, Alex Belli confessa: “Ci siamo detti cose importanti per settimane, ma non c’era nessuna promessa, nessun finale diverso da questo. Ho detto in tutti i modi che sarei uscito prima e che sarei tornato da Delia, ma Sole è fatta così, crede solo a quello che vuole vedere lei“. L’attore rimarca che anche l’ex volto di Uomini e Donne fuori dal Grande Fratello Vip ha “il suo ‘superman’ che la aspetta“.

Con Soleil Sorge, “complice quella situazione irreale e forzata di reclusione, siamo usciti dal binario e si è creato qualcosa che va nella parte emozionale“.

Alex Belli ha deciso di fermarsi perché “la vita reale è più importante e l’unica cosa che devi fare è andartene via.

Quando ho sentito il mio assistente di studio che mi ha detto: ‘Delia sta male, è dimagrita. Ha cominciato a prendere la cosa in un altro verso’, ho comunicato a Sole che sarei uscito, e lei è entrata in crisi“.

Alessandro Basciano e Soleil Sorge nuova coppia nella Casa?

Alex Belli infine commenta il nuovo concorrente entrato nella Casa del Grande Fratello Vip, con cui ha già avuto diversi scontri. Alessandro Basciano sembra tra l’altro essersi legato molto a Soleil Sorge, ma l’attore non è convinto della sua onestà: “Io li chiamo gli ‘acchiappaclip’. Vengono da fuori, sanno chi è il concorrente più forte e lo puntano per avere il video in puntata, è una cosa che non sopporto. E poi c’è uno squilibrio perché hanno informazioni e lucidità mentre Soleil è debole e confusa. Dopo 3 mesi sei provato.

Voglio vedere i nuovi arrivati: sulla distanza, anche l’american smile si scalfisce“.