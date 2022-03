18 regali: in onda il film con Vittoria Puccini ed Edoardo Leo. La trama, il cast e le curiosità

Mercoledì 16 marzo 2022 su Rai1 arriva la toccante pellicola ispirata ad una storia vera. Il film 18 regali ci mostra la storia di Elisa, una giovane donna ammalata di tumore al seno, che perde la sua battaglia con la malattia e lascia da soli il compagno e la piccola figlia Anna. Prima di morire però trova la forza di lasciare alla figlia ben 18 regali, uno per ogni compleanno fino al raggiungimento della sua maggiore età. Anna vivrà il giorno del suo compleanno in maniera conflittuale tanto da scappare da casa proprio in occasione del suo 18esimo anno e questo darà vita ad una esperienza che la porterà a scoprire il passato dei suoi genitori e l’amore che la madre provava per lei.

La trama completa, il cast e le curiosità della pellicola in onda oggi su Rai1 a partire dalle ore 21:20.

18 regali: le curiosità ed il cast della pellicola

Il film 18 regali è una pellicola italiana del 2020 diretta da Francesco Amato ed ispirato alla vera storia di Elisa Girotto. La toccante storia vera raccontata dalla pellicola vede la collaborazione alla sceneggiatura proprio del marito di Elisa di nome Alessio Vicenzotto.

I personaggi principali della pellicola sono interpretati da Vittoria Puccini nei panni di Elissa, amata attrice ed interprete di famose fiction della nostra televisione come l’ultima Non mi lasciare, ed Edoardo Leo in quelli di Alessio, attore comico romano di numerosi film italiani come Non ci resta che il crimine o la celebre saga di Smetto quando voglio.

La giovane protagonista Anna è invece interpretata da Benedetta Porcaroli, nota soprattutto per aver dato il volto all’adolescente Chiara Altieri nella serie drammatica Baby.

18 regali: la trama del film

Nel 2001 Elisa e Alessio sono felici ed aspettano la loro prima figlia che si chiamerà Anna. La donna scopre però di avere un grave tumore al seno che non le permetterà di sopravvivere alla nascita della figlia e di vedere la sua crescita.

Sconvolta per quello che l’aspetta sale in auto e guida sotto una fitta pioggia che fa da contorno allo sconforto della donna e riporta lo spettatore avanti nel tempo.

Simao nel 2019 ed è infatti il 18esimo compleanno di Anna ma la giovane da sempre vive male questo giorno e decide di scappare dalla festa organizzatale dal padre per stare da sola. Anna viene così investita da Elisa che la soccorre e la porta a casa sua dove la ragazza capisce di avere a che fare con i suoi genitori ma nel passato e dove viene a sapere come la madre ha preparato per lei i 18 regali che il padre le ha consegnato nel corso della sua vita ad ogni suo compleanno.

Guarda il trailer: