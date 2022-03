Giovanni Angiolini è la presunta nuova fiamma di Michelle Hunziker: Vita privata e carriera dell’ex gieffino

Giovanni Angiolini si è fatto conoscere dal pubblico televisivo per la sua partecipazione al Grande Fratello nel 2015, ma oggi è tornato a far parlare di sé per essere stato paparazzato con Michelle Hunziker.

Lontano dai riflettori dal 2015, anno in cui ha partecipato al Grande Fratello, Giovanni Angiolini è tornato ad attirare l’attenzione delle riviste di cronaca rosa per il presunto flirt con Michelle Hunziker. Proprio in queste ore, infatti, i due sono stati pizzicati mentre di davano un tenero bacio; proprio per questo ora i fan della conduttrice sono piuttosto curiosi di scoprire qualcosa sulla vita privata dell’ex gieffino.

Giovanni Angiolini: dalla carriera come chirurgo alla partecipazione al Grande Fratello

Nato a Sassari nel 1981, Giovanni Angiolini ha fatto impazzire il pubblico nostrano per la sua partecipazione all’edizione del 2015 del Grande Fratello (quell’anno non vip).

L’uomo però non ha mai dimostrato particolare interesse per la carriera nel mondo dello spettacolo e, dopo la sua avventura nella casa più spiata d’Italia, è tornato alla sua professione.

Laureatosi in medicina, si è specializzato in chirurgia ortopedica, che al momento esercita a Milano, ha anche scritto un libro a tema benessere dal titolo “Il mio metodo wellness. I quattro pilastri per un corpo sano, tonico e senza dolori” ed è spesso intervenuto in diversi programmi (come I Fatti Vostri o Buongiorno Benessere) proprio per parlare di salute.

Per questo motivo è anche piuttosto noto sui social, dove conta circa 370mila follower e spesso condivide foto mentre svolge attività fisica.

Vita privata di Giovanni Angiolini: tutte le ex del medico più bello d’Italia

Per quanto riguarda la vita sentimentale di Giovanni Angiolini, è noto che il chirurgo amatissimo dal pubblico dei reality show ha avuto diverse relazioni con vip piuttosto note. Prima di entrare nella casa del Grande Fratello, l’uomo è stato legato per tredici anni alla stessa donna ma la loro relazione è finita proprio prima del suo esordio nel programma.

Successivamente Angiolini ha avuto diverse storie, quella più nota con Mary Falconieri, gieffina conosciuta proprio nel corso della sua avventura per lo show Mediaset.

La loro relazione sembrava piuttosto solida, quasi da romanzo, ma – come riportato in queste ore da Today – la storia è naufragata a causa di un presunto tradimento da parte di lui.

Oltre l’ex gieffina, l’uomo avrebbe frequentato Giulia Salemi (ma il flirt sarebbe però durato circa un mese e mezzo) e con una coach fitness spagnola di nome Nieves Bolós, con cui però avrebbe chiuso diverso tempo fa. Ad oggi, come anticipato, Giovanni Angiolini è tornato a far parlare di sé per essere stato pizzicato mentre si scambiava un tenero bacio con Michelle Hunziker, che dunque avrebbe voltato pagina dopo il divorzio dal marito Tomaso Trussardi.