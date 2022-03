Michelle Hunziker avrebbe una nuova fiamma dopo Tomaso Trussardi: pizzicata mentre bacia un ex gieffino

Michelle Hunziker torna a far parlare di sé, ma questa volta per motivi decisamente diversi dal divorzio con Tomaso Trussardi. La conduttrice è stata infatti pizzicata mentre bacia un ex gieffino.

Da qualche settimana Michelle Hunziker è tornata al centro dell’attenzione delle rivista specializzate in cronaca rosa a causa del suo divorzio da Tomaso Trussardi. Un momento non esattamente facile per la conduttrice, ma sembra che sia riuscita a voltare pagina. In queste ore infatti un noto giornale tedesco ha lanciato uno scoop su di lei, che sarebbe stata pizzicata con un altro uomo. Per la precisione si tratta di un ex gieffino (di un’edizione non vip) piuttosto amato dal pubblico.

Ancora una volta la bella Michelle Hunziker finisce al centro dell’attenzione dei paparazzi, questa volta per motivi ben più felici del suo divorzio da Tomaso Trussardi.

Sembra infatti che un noto settimanale tedesco, per la precisione Bunte, abbia pizzicato la conduttrice mentre si lascia andare a tenere effusioni con un altro uomo.

Si tratta di Giovanni Angiolini, conosciuto qui Italia per aver partecipato al Grande Fratello, nella sua edizione non vip, nel 2015. Di professione chirurgo ortopedico, ha fatto innamorare il pubblico del reality, che non ha caso lo ha soprannominato il “medico più bello d’Italia”. Sulla copertina del già citato giornale, si può intravedere una foto dell’uomo mentre bacia – seppur a stampo e attraverso una mascherina, la bionda showgirl.

Forse è ancora presto per parlare di vera e propria relazione, ma è possibile che Michelle Hunziker sia riuscita a voltare pagina dopo la rottura con Tomaso Trussardi e si sia concessa un appuntamento con l’ex gieffino. Solo il tempo potrà dirci se c’è davvero del tenero tra lei e Giovanni Angiolini. Al momento infatti la conduttrice non ha commentato la notizia, ma è possibile che possa accadere in futuro attraverso i social o nel corso di un’intervista.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: come sono oggi i loro rapporti

In attesa, dunque, di scoprire se Michelle Hunziker abbia davvero voltato pagina, si continua a parlare del divorzio da Tomaso Trussardi, con cui sembra essere comunque in buoni rapporti. Di recente infatti i due hanno organizzato una festa per il compleanno della figlia Celeste e si sono mostrati piuttosto sereni e sorridenti, lasciandosi andare anche a qualche foto insieme al resto della famiglia.

La conduttrice, inoltre, è recentemente intervenuta per commentare il difficile momento della separazione, ammettendo di star affrontando un momento particolarmente difficile: “I manuali di psicologia insegnano che due sono le cose che stressano emotivamente di più l’essere umano – ha spiegato la Hunziker – la morte e la separazione.

Tutte le separazioni sono dolorose, fanno malissimo, sono difficili da superare perché ti senti fallita“.

Nonostante il duro commento, però, riesce ad essere a distrarsi nel corso della giornata: “Mi ritengo fortunata perché in un momento difficile come questo ho qualcosa su cui concentrarmi e che mi distrae, poi certo quando chiudo la porta di casa la sera il dolore rimane“.