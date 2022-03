Michelle Hunziker incontra di nuovo Tomaso Trussardi per la festa della figlia Celeste: cos’è successo

Gossip

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono reincontrati proprio negli ultimi giorni per la festa della figlia Celeste. Ecco come sono andate le cose tra i due.

Il matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si è appena concluso ma, avendo due figlie insieme, i due avranno molto spesso l’occasione di vedersi in futuro. Proprio negli ultimi giorni, infatti, l’ex coppia d’oro ha organizzato una festa per la loro figlia Celeste e hanno dunque passato il pomeriggio insieme, non mancando di immortalare alcuni momenti per poi condividerli sui social.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi insieme al compleanno della figlia Celeste

Una separazione non è mai facile ma se ci sono anche dei figli si deve fare di tutto per evitare di turbarli. Si deve dunque fare appello a tutta la propria pazienza e cercare di mostrarsi sereni, almeno ai suoi occhi.

Senza dubbio questa è una lezione che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi conoscono molto bene, dal momento che non manca certo l’occasione di stare insieme nonostante il divorzio.

Nelle ultime ore, infatti, i due hanno organizzato una festa di compleanno per la loro figlia Celeste e negli scatti pubblicati sui social appaiono entrambi sorridenti e sereni. La bionda conduttrice ne ha anche approfittato per giocare un po’ e ha condiviso qualche video mentre si diverte con un hula hoop.

Sembra, dunque, che la Hunziker e Trussardi siano riusciti a trovare un equilibrio, nonostante i problemi che hanno avuto.

Non a caso la conduttrice ha anche stupito i fan condividendo una foto della figlia e taggando anche l’ex marito, dimostrando dunque di non avere problemi di alcun tipo.

Ciò che invece ha fatto più discutere è stata la reazione dell’imprenditore che, non solo non ha messo un cuore alla foto (preferendo rispondere con un semplice “Auguri Cece! Auguri Sole! Auguri Mich!”), ma non ha nemmeno condiviso un post sulla figlia. D’altra parte però Trussardi è molto riservato e raramente si lascia andare a manifestazioni di questo tipo, come si può vedere dal suo profilo Instagram.

La storia tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: la crisi e la rottura definitiva

Nemmeno due mesi fa il mondo del gossip veniva sorpreso da uno scoop bomba riguardante la coppa d’oro delle riviste di cronaca rosa: Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono separati. I due hanno rilasciato un comunicato ufficiale, diffuso tramite l‘Ansa, in cui hanno parlato della volontà di voler preservare la propria privacy e la famiglia, ma che dopo 10 anni era chiaro che hanno deciso di prendere due strade diverse.

Una notizia che, in realtà, non ha colto proprio tutti di sorpresa, dal momento che nelle settimane successiva sono trapelate delle indiscrezioni sul fatto che la coppia fosse in crisi da circa un anno a causa del riavvicinamento tra Michelle e il suo ex marito Eros Ramazzotti.

Si tratta tuttavia di rumor e nessun odei due ha confermato questa parte della storia.

Ad oggi infatti la Hunziker ha concesso raramente degli interventi sul suo matrimonio; l’unica occasione si è verificata nel corso di un’intervista con il settimanale Chi, in cui ha parlato delle difficili emozioni che si devono affrontare quando una relazione finisce: “Io mi innamoro, brucio, certo la caduta è terrificante, ma poi ti rialzi.

Ho visto gente rimettersi in gioco a 60 anni ed è rinata“.