Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: amore finito un anno fa? A rivelarlo sarebbero le parole di lui

Gossip

La separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi continua a fare discutere. In questi giorni sono venute alla luce nuove rivelazioni; la coppia si sarebbe lasciata circa un anno fa, ma ha reso tutto pubblico solo recentemente e il motivo sarebbe da ricercare in Eros Ramazzotti. A farlo pensare sono le parole dello stesso Tomaso.

Michelle e Tomaso: una storia d’amore finita già un anno fa? L’indiscrezione

Secondo alcune indiscrezioni la storia d’amore tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi da cui sono nate anche due bambine sarebbe già terminata circa un anno fa. I due però non avrebbero subito rivelato la crisi, rendendola pubblica solo in tempi recenti.

Il gossip nasce da Dagospia, fonte incuriosita dalle parole dello stesso Tomaso. Infatti, in occasione di Filo, la più importante fiera dei tessuti italiana, Trussardi – come si legge sul sito di Roberto D’Agostino- “ha candidamente rivelato che il matrimonio tra lui e Michelle era già finito da un anno”.

La separazione di Michelle e Tomaso pubblica dopo un anno

La separazione quindi, sarebbe stata già in atto, ma rivelata solo in questi ultimi giorni dopo un avvicinamento tra Eros Ramazzotti e la showgirl svizzera (che è stato anche suggellato da un bacio in tv in prima serata).

Avvicinamento che a Trussardi non ha fatto di certo piacere. La stessa fonte infatti riporta che “si dice che la rinnovata amicizia di Michelle con l’ex marito Eros lo abbia infastidito”.

Le reazioni di Trussardi all’avvicinamento tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti

Recentemente Michelle Hunziker è tornata in prima serata su Canale 5 con Michelle Impossible, show tutto suo in cui abbiamo assistito a varie reunion tra cui quella con il suo ex Eros Ramazzotti che poi ha dedicato alla bella Michelle alcune storie Instagram.

Tomaso Trussardi non ha risposto pubblicamente in modo cristallino a tutto ciò, ma ha reagito postando su Instagram una foto con le figlie.

Tuttavia, in una delle ultime interviste rilasciate, a una domanda su Eros Ramazzotti l’imprenditore ha risposto: “Meglio che ognuno stia al suo posto: già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, durante un’intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: ‘A letto con me non rideva’”.