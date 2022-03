Libellule e damigelle: gli insetti rischiano l’estinzione a causa della deforestazione delle zone paludose. È emergenza

Il mutamento delle situazioni ambientali e climatiche ha portato ad un notevole ridimensionamento del numero di libellule presenti nel nostro pianeta, tanto da inserirle all’interno della Lista Rossa delle specie in via d’estinzione.

Llibellule e damigelle, il rischio estinzione causato dalla massiccia deforestazione

Le libellule sono state inserite all’interno della Lista Rossa delle specie in seguito ad un’indagine della IUNC (International Union for Conservation of Nature). Secondo questo report infatti, il 16% di libellule e damigelle – una particolare specie di libellula – rischierebbe di scomparire a causa della massiccia deforestazione e delle bonifiche che vengono effettuate per rendere abitabili dall’uomo zone paludose.

Il problema di questa costante urbanizzazione è che queste aree non sono dannose per l’essere umano: possono presentarsi come inagibili alla vita umana, ma sono molto importanti per il mantenimento dell’equilibrio naturale della vita.

Il dottor Bruno Oberle, direttore generale della IUNC ha così sottolineato come queste aree siano fondamentali poiché: “immagazzinano carbonio, ci forniscono acqua pulita e cibo, ci proteggono dalle inondazioni, offrono l’habitat per 1 su 10 delle specie conosciute al mondo“.

Il report dell’IUNC e la Lista Rossa delle specie

La Lista Rossa si è allungata fino a 40 specie a rischio estinzione.

L’ecosistema sta scomparendo molto velocemente.

Il dirigente della Lista Rossa, Craig Hilton-Taylor, ha affermato che tra il 1970 e il 2015 nel mondo sono scomparse già più del 35% di zone umide. Non si tratta dunque di un problema circoscritto a determinate aree come la Colombia, l’Argentina o il Sud-est Asiatico, ma si sta espandendo sempre più in tutte le parti del mondo.

Questo fenomeno non riguarda infatti solo le libellule.

All’interno di questa lista troviamo anche l’orso polare, da tempo inserito come animale a rischio di estinzione. Negli Stati Uniti solo nel 2021 sono state dichiarate estinte 21 specie di animali.