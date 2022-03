Luca Onestini cacciato di casa dalla compagna Cristina Porta: l’ex gieffino è tornato single

La vita sentimentale di Luca Onestini non è stata certo delle più semplici e sembra che l'uomo non abbia ancora trovato pace, dal momento che la compagna Cristina in queste ore lo avrebbe cacciato di casa

Luca Onestini è da anni al centro dell’attenzione per le sue burrascose relazioni con diversi volti noti dello spettacolo. Di recente sembrava aver trovato finalmente la pace al fianco della giornalista spagnola Cristina Porta. Un idillio che invece, a quanto pare, sembra essere terminato, dal momento che i due hanno iniziato a lanciarsi frecciatine sui social, con l’ex gieffino che ha rivelato di essere da diversi giorni lontano da casa.

Luca Onestini in piena crisi con Cristina Porta: lo sfogo social

Dallo scorso ottobre Luca Onestini sembrava aver trovato la pace al fianco di Cristina Porta, giornalista spagnola conosciuta in occasione della partecipazione al reality show Secret Story.

Tra loro sembrava procedere tutto meravigliosamente e, come riportato da Fanpage, proprio in occasione della vittoria nel programma aveva dichiarato: “Ha aggiustato il mio cuore, ora credo di nuovo nell’amore“.

Un amore che però, in queste ore, sembra essere arrivato al capolinea, dal momento che i due hanno iniziato a punzecchiarsi sui social. Tutto sarebbe iniziato quando la donna ha condiviso su Twitter un post che recita: “Mi sento sola e molte volte mi pento di essere entrata in casa. Questa è la verità.

Ma vi ringrazio dal profondo del mio cuore per tutto l’amore che mi date“.

Me siento sola y muchas veces me arrepiento de haber entrado en la casa. Esa es mi realidad. Pero os agradezco en el alma todo el cariño que me dais. Nos vemos esta noche. 🤍 — Cristina Porta 🤍🦖 (@Cris_Porta) March 13, 2022

Parole che non sono affatto piaciute all’ex gieffino, che ha prontamente approfittato dei social per concedersi uno sfogo: “Se la mia presenza dà fastidio, io preferisco togliere il disturbo. Sono in hotel da ieri, per mia decisione, sia chiaro. Devo sopportare che non mi si risponda nemmeno al telefono – spiega il vippone in una storia Instagram – E se lo si fa è solo per dirmi di non tornare a casa, quando era ciò che io avrei voluto di più. Non ha tempo per rispondermi, ma per scrivere un tweet dicendo che si sente sola sì, ha tempo.

Quando è stata lei a dirmi di non tornare a casa fino alle 5 per evitare di vedermi“.

“Mi fa davvero male tutto questo e non me lo merito. Basta bugie. Ieri abbiamo parlato e deciso che così non si può andare avanti. Che ogni continui per la sua strada separatamente” conclude poi il ragazzo, lasciando intendere che la loro relazione di può dire finita.

Luca Onestini, tutte le ex del vippone: da Soleil Sorge a Ivana Mazrova

Come anticipato, la vita sentimentale di Luca Onestini si può dire piuttosto travagliata. Il ragazzo è infatti conosciuto dal pubblico televisivo per aver partecipato a Uomini e Donne, momento in cui si sarebbe avvicinato a Soleil Sorge – con cui avrebbe rotto durante la partecipazione di lui al Grande Fratello Vip.

In quest’occasione sarebbe infatti saltato fuori che l’influencer aveva tradito il fidanzato con Marco Cartasegna e i due si sarebbero detti addio proprio durante una delle dirette del reality show.

Onestini però non si è scoraggiato e proprio nella casa più spiata d’Italia ha iniziato ad avvicinarsi a Ivana Mazrova, anche se in quel momento la donna era sentimentalmente impegnata. Una volta fuori dalla casa però i due hanno iniziato a frequentarsi (dal momento che lei ha messo fine alla sua relazione).

Anche questa volta la storia è infine naufragata e si è quasi scatenato un polverone mediatico attorno alla loro rottura. I due infatti hanno iniziato a lanciarsi frecciatine tramite i social; mentre Luca, annunciando la rottura, aveva speso belle parole per la sua ex parlando di sostegno reciproco e amore, Ivana ha offerto un punto di vista completamente diverso in un lungo sfogo sui social.

Dopo la rottura con l’ex gieffina, il ragazzo era volato in Spagna per partecipare ad un altro reality show e proprio in quell’occasione ha conosciuto Cristina Porta.

Se fino a pochissime ore fa però sembrava tutto sereno e tranquillo, oggi sembra che anche questa relazione sia giunta al capolinea.