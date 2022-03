Marco Melandri zittisce i rumors sulla sua vita privata prima de L’Isola dei Famosi: il post su Instagram

Prossimo a sbarcare a L’Isola dei Famosi, Marco Melandri è apparso sui social per fare chiarezza sulla sua vita privata. L’ex pilota motociclistico ha voluto condividere due scatti: uno con la moglie e la figlia, l’altro con la misteriosa ragazza con la quale si è legato sentimentalmente nel 2021, subito dopo la crisi con la sua Manuela. E ha voluto fare chiarezza su come siano andate le cose prima del suo ritorno al fianco della moglie.

Marco Melandri e la vita privata: l’ex pilota fa chiarezza su Instagram

Marco Melandri è uno dei volti noti che popoleranno il ricco cast de L’Isola dei Famosi, al via da lunedì 21 su Canale5 con la nuova edizione.

L’ex pilota di Moto GP ha voluto lanciarsi in questa nuova avventura, pronto a sbarcare in Honduras per affrontare un viaggio per lui sicuramente emozionante. Tuttavia, prima della partenza, ha voluto condividere su Instagram alcuni dettagli sugli ultimi anni della sua vita privata, che negli ultimi giorni sono stati oggetto di rumors e indiscrezioni.

Sentimentalmente legato dal 2005 con la moglie Manuela Raffaetà, modella, Melandri ha avuto una crisi con lei a fine 2020, con la coppia che ha deciso di prendersi una pausa. Zittendo i rumors che sostenevano avesse una relazione con un’altra donna, l’ex pilota ha deciso di fare chiarezza con un lungo post su Instagram e due foto che spiegano come siano andate realmente le cose.

Marco Melandri: la rottura con la moglie e la storia con un’altra donna

Uno scatto con la moglie e la figlia, un altro scatto con una misteriosa ragazza della quale non ha rivelato il nome: queste due fotografie rappresentano due istantanee precise della vita privata di Marco Melandri. Che spiega: “Pag.1 Da 15 mesi non postavo una foto di famiglia. Pag. 2 una foto con AM la ragazza con cui ho avuto una storia nel 2021.

Fine 2020 non è segreto, con la Manuela abbiamo rotto e ognuno stava a casa propria agendo nel bene di nostra figlia.. Nel mentre ho conosciuto una ragazza, AM ( non taggo e non faccio nomi per privacy ) ed è nata una storia, non una semplice frequentazione. Manuela era a conoscenza di tutto, ho sempre sostenuto che la verità paga sempre…“.

Marco Melandri rivela così di aver avuto una storia d’amore con una ragazza nel 2021, subito dopo la rottura con la moglie.

Ora però le cose sono cambiate, la coppia è ritornata insieme, come spiega il futuro naufrago dell‘Isola: “Ancora una volta le donne si sono rivelate superiori all’uomo, la Manu dopo un suo percorso non ha mai perso di vista l’obiettivo famiglia e prendendomi per mano anziché entrare in conflitto anche quando ne aveva tutte le ragioni, mi ha mostrato la strada ed abbiamo riunito la famiglia“.

Marco Melandri a cuore aperto: “Avevo bisogno di liberarmi da questo peso“

Marco Melandri svela di aver voluto chiarire la propria posizione sul fronte sentimentale, anche per liberarsi di un peso che rischiava di diventare per lui ingombrante: “Avevo bisogno di liberarmi da questo peso e ripartire da qui per una nuova pagina della mia vita…

Non so se sia debolezza o coraggio, ma credo che la sincerità in fondo paghi sempre.

Ora sono pronto per una nuova sfida con me stesso!!“.