Rivoluzione Biden sulle crypto, cosa significa e quali altri Stati lo stanno seguendo

Dopo aver raccontato degli impatti della guerra tra Russia e Ucraina sul mondo delle cryptovalute e come gli oligarchi russi si stiano muovendo tra gli asset digitali per aggirare le sanzioni finanziarie imposte dall’Occidente, serve ora occuparsi di ciò che accade dall’altra parte dell’Oceano, negli Stati Uniti, dopo le novità del presidente, Joe Biden, in materia di valute digitali.

Cosa ha deciso Biden sulle cryptovalute?

Il Bitcoin è salito del 9% a oltre 42.000 dollari dopo che sono trapelati i punti chiave dell’ordine esecutivo di Joe Biden sulle cryptovalute. L’ordine sembra relativamente favorevole, dando quindi al mercato un po’ di chiarezza.

Questo è stato il “primo approccio in assoluto dell’intero governo” alla supervisione del settore negli Stati Uniti poiché invita il Tesoro, il Financial Stability Oversight Council, la Federal Reserve e le agenzie di sicurezza nazionale a lavorare su sezioni rilevanti dell’ecosistema crittografico.

Poiché molti investitori si erano preparati per i rischi al ribasso di questo evento aspettando in disparte, abbiamo visto come molti di essi abbiano riacquistato Bitcoin in quello che sembra essere un rally spot-driven. Sono stati anche rivelati i commenti della segretaria del Tesoro ed ex numero uno della Fed, Janet Yellen, che ha affermato che l’ordine sostiene “l’innovazione responsabile“, che è un’indicazione positiva di ciò che verrà per la regolamentazione negli Stati Uniti.

L’ordine firmato da Biden annuncia sei aree prioritarie per la regolamentazione degli asset digitali: tutela dei consumatori e degli investitori; stabilità finanziaria; finanza illecita; leadership statunitense nel sistema finanziario globale e competitività economica; l’inclusione finanziaria; e l’innovazione responsabile. L’ordine esorta anche la Federal Reserve a esaminare se la banca centrale debba creare una propria valuta digitale.

Leo Tsao, un legale dello studio legale americano Paul Hastings, ritiene che l’ordine del presidente segnali chiaramente una regolamentazione più rigida delle risorse digitali: “L’ordine esecutivo richiede che tutte le agenzie statunitensi competenti che si occupano di risorse digitali collaborino per mitigare i rischi derivanti dall’uso illecito di tali risorse. Di conseguenza, possiamo aspettarci di vedere non solo un aumento delle attività di contrasto da parte delle autorità penali, civili e di regolamentazione, ma anche azioni di contrasto più coordinate tra quelle autorità per le violazioni legali in materia di cryptovalute e altre risorse digitali“.

La collega Laurel Loomis Rimon sottolinea l’enfasi dell’ordine sulla tutela dei consumatori: “È interessante notare che la protezione dei consumatori è elencata al primo posto tra le priorità affrontate dall’ordine esecutivo del presidente, pur rilevando che circa il 16% degli adulti americani abbia mai utilizzato cryptovalute”.

Secondo la Loomis Rimon, questo è un passaggio dal tipico focus singolare sulla sicurezza nazionale, dei dati e finanziaria a un riconoscimento che le cryptovalute sono diventate mainstream e sono pronte a giocare un ruolo primario nell’economia, americana e non solo

Ha aggiunto l’esperto: “L’attenzione alla protezione dei consumatori è un invito alle autorità di regolamentazione come il CFPB a entrare nell’approccio del “tutto il governo” in modo significativo. Sebbene il CFPB sia stato per lo più in disparte finora, ci sono strade per l’agenzia, insieme alla FTC, ai procuratori generali dello Stato e ai regolatori finanziari federali per affrontare gli aspetti della protezione dei consumatori di cryptovalute”.

Non solo Biden strizza l’occhio alle crypto negli USA

Il Senato della Virginia ha approvato una richiesta di modifica del disegno di legge che consentirà alle banche tradizionali in Virginia di fornire servizi di custodia per cryptovalute. Questo disegno di legge è stato approvato all’unanimità dal Senato con uno sbalorditivo voto di 39 voti a favore e 0 contrari.

Inoltre, il Wyoming ha recentemente introdotto una legge per emettere una stablecoin emessa dallo Stato.

Inoltre, l’uomo d’affari canadese Kevin O’Leary ha rivelato che alcuni parlamentari statunitensi stanno lavorando a una politica per aprire i mercati delle cryptovalute agli investitori istituzionali.

O’Leary ha detto: “La buona notizia è che sono d’accordo e concordano sul fatto che ci sono enormi opportunità una volta approvata la politica“. Ha anche affermato che “nel settore dell’indicizzazione, nonostante tutto il clamore intorno al Bitcoin, nessuna di queste istituzioni possiede una singola moneta. E sarà così fino a quando i loro dipartimenti di conformità non consentiranno i mandati ESG“.

Anche Dubai pensa a regolarizzare le crypto

Se l’ordine di Biden ha fatto breccia nei cuori dei tradire di cryptovalute e ha anche modificato lo storytelling sulla relazione tra istituzioni e asset digitali, un’altra notizia assai rilevante è arrivata da Dubai.

La scorsa settimana, infatti, è stata fatta la storia a Dubai poiché è stata approvata la prima legge per regolamentare le risorse digitali. Inoltre, è stato istituito un regolatore per supervisionare le attività crittografiche e regolamentare i fornitori di servizi crittografici.

Lo sceicco Mohammed ha dichiarato: “L’obiettivo è stabilire la posizione degli Emirati Arabi Uniti e di Dubai come attori chiave nella progettazione del futuro delle risorse virtuali a livello globale“. È chiaro che un numero crescente di Paesi sta correndo per diventare leader globali nel mondo delle cryptovalute.

Tutta la finanza sta guardando con interesse alle crypto

Le notizie da USA e Dubai ci dicono che le istituzioni finanziarie stanno adottando un approccio più accettabile verso l’industria delle cryptovalute poiché Santander prevede di offrire prestiti garantiti da token di materie prime agricole. Santander ha stretto una partnership con Agrotoken, una startup argentina che ha sviluppato un gruppo di token grain-backed, che consentono ai produttori di effettuare transazioni con le loro materie prime.

I produttori argentini hanno già convalidato il prodotto software poiché è stata eseguita una prova. Santander riferisce che questo è il primo prodotto del suo genere, che collega i prodotti finanziari con i token agricoli, inclusi i servizi blockchain per facilitare le transazioni.

Il responsabile dell’agrobusiness di Santander Argentina, Fernando Bautista, ha dichiarato: “Questa è la prima volta che una piattaforma di servizi utilizza la tecnologia blockchain e le risorse crittografiche per espandere il mercato del credito agricolo e liberare il potenziale commerciale del produttore”.

Il fatto che una banca globale stia utilizzando la tecnologia blockchain per rivoluzionare l’agricoltura è un’indicazione di come la blockchain sia – e sarà – al centro dell’attuale quarta rivoluzione industriale.

L’analisi tecnica

Mentre le nubi si diradano in seguito all’ordine esecutivo di Biden, i trader di cryptovalute sembrano venire a patti con ciò che questo annuncio potrebbe significare per il settore a lungo termine.

Dopo l’annuncio, la cryptovaluta più grande al Mondo è calata di oltre il 7%, spazzando via tutti i rialzi recenti.

Dopo il picco di mercoledì scorso di 42.465,67$ dollari, il Bitcoin è sceso al minimo intraday di 38.832,94 dollari giovedì scorso.

Ciò è avvenuto poiché anche l’RSI a 14 giorni è sceso al di sotto del suo supporto di 47,4, dopo essere salito a 54,6 solo il giorno prima.

La volatilità della forza dei prezzi mostra il grado di incertezza del mercato attualmente esistente poiché i trader sembrano timorosi di mantenere i guadagni e invece accettano i profitti.

Con lo slancio che cambia ancora una volta, molti si aspettano un ulteriore consolidamento del prezzo, che potrebbe essere confermato se il Bitcoin dovesse raggiungere il livello minimo di 37.600 dollari nelle prossime sessioni.