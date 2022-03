Manila Nazzaro risponde agli haters che la definiscono “Lavapiatti”, la conduttrice alza un altro polverone

Manila Nazzaro è arrivata a un soffio dalla finale del Grande Fratello Vip6. L’ex Miss Italia, infatti, è stata eliminata dal reality show dopo aver perso il televoto contro Barù Gaetani.

Anche se la lunga avventura del reality show si è ormai conclusa con la vittoria di Jessica Selassié, le polemiche non si sono del tutto placate.

Manila Nazzaro, infatti, ha deciso di rispondere ai suoi haters, attraverso un post condiviso sul suo account Twitter.

Manila Nazzaro replica agli haters, dopo il GF Vip6

Manila Nazzaro si è fatta conoscere dal pubblico televisivo del Grande Fratello Vip6 nel corso di ben sei mesi di reality show.

La conduttrice televisiva ha fatto parlare di sé, soprattutto, per l’amicizia con Soleil Sorge e Katia Ricciarelli, bruscamente interrotta, dopo l’entrata nella Casa di Delia Duran.

Manila Nazzaro, però, ha passato anche molto tempo in cucina, ai fornelli e impegnata nelle pulizie. Proprio per questo motivo, la conduttrice televisiva è stata sopranominata sui social “Lavapiatti“.

Manila Nazzaro ha deciso di rispondere agli haters che le hanno affibbiato questo nomignolo: “Pensano dì offendermi chiamandomi lavapiatti? Rispettare e darsi da fare nei confronti dì tutto e tutti credo sia il principio base per convivere e non farsi guerre inutili ed io sono orgogliosa dì essere così“.

Manila Nazzaro scaglia frecciatine su Twitter

Manila Nazzaro ha risposto alle accuse degli haters su Twitter. Ma sempre sul suo account social, l’ex Miss Italia ha voluto condividere un post di ringraziamento per la fine del reality show: “Stasera terminerà qualcosa che per noi non si può definire solo programma televisivo… mi porterò dentro i cuori belli conosciuti dentro, il vostro affetto immenso e la stima di una grande donna e collega Adriana Volpe.

GRAZIE!!!“. Il post era corredato da alcune foto di sui compagni di viaggio particolarmente importanti per lei, a cui Manila Nazzaro ha aggiunto: “E aggiungo Aldo, Francesca, Ainette, Carmen, Jo , Gianmaria, Manu e Lulu’, ho avuto compagni di viaggio STUPENDI!!!!

“.

Ai commenti degli utenti, che le ricordavano anche dell’importanza di Soleil Sorge per il suo percorso, Manila Nazzaro ha risposto in modo molto diretto: “Ho visto molto purtroppo e ne sono molto amareggiata… non siamo fatti per tutti. Ho imparato questa lezione“.