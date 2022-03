Maria Teresa Ruta asfalta Vera Miales: l’affondo al veleno contro la compagna di Amedeo Goria

Maria Teresa Ruta lancia una frecciatina in diretta alla compagna del suo ex marito Amedeo Goria, il risultato è un affondo senza sconti e interviene la sorella di Vera Miales.

Maria Teresa Ruta lancia una frecciatina al veleno a Vera Miales, compagna del suo ex marito Amedeo Goria. Il suo punto di vista non è passato inosservato nel salotto televisivo di Barbara d’Urso, dove un sipario del programma ha puntato i fari sul rapporto tra le due. Il risultato? Un affondo senza peli sulla lingua.

Maria Teresa Ruta asfalta Vera Miales sul rapporto con Amedeo Goria

Vera Miales, modella e attuale compagna di Amedeo Goria, oggi è nel cast de La Pupa e il Secchione Show e la sua storia con Amedeo Goria (e la sua famiglia) torna in testa alle cronache rosa. Lei stessa ha rivelato di avere dei problemi a farsi “accettare” dai parenti del suo amato, ma Maria Teresa Ruta non ci sta.

Secondo la conduttrice, ospite a Pomeriggio Cinque, il ritratto fornito dalla compagna del suo ex marito sarebbe del tutto falso e le sue parole non sono passate inascoltate alla sorella di Vera Miales, in collegamento con la trasmissione di Barbara d’Urso per difenderla.

“Sono 25 anni che non mi occupo più delle frequentazioni di Amedeo Goria – ha sottolineato Maria Teresa Ruta -. Non l’ho mai vista a una festa, agli eventi famigliari non c’è mai… non l’ha mai portata”. Secondo la sorella di Vera Miales, invece, la compagna di Goria non sarebbe mai stata invitata ed è per questo che l’ex marito della Ruta si presenterebbe sempre da solo alle occasioni in famiglia.

Vera Miales “una delle tante“: l’affondo di Maria Teresa Ruta innesca la lite a Pomeriggio Cinque

“Io non so perché Amedeo non l’ha mai portata… In questi anni, Amedeo mi ha presentato tantissime donne – ha aggiunto Maria Teresa Ruta a Pomeriggio Cinque –, che mi importa?

È una delle tante e ha fatto un reality…“. In studio, all’imbarazzo palpabile sul volto di Barbara d’Urso è seguita la replica della sorella di Vera Miales che ha chiesto di non proseguire oltre con le offese.

Dal canto suo, Maria Teresa Ruta ha sostenuto la sua posizione sottolineando di avere al suo fianco un compagno, Roberto Zappulla, capace di intercettare le necessità di suoi figli e di comprendere eventuali resistenze dei ragazzi davanti a una nuova relazione dei genitori. Una osservazione che richiama gli attriti tra la figlia Guenda Goria e Vera Miales, e che suona come un’altra goccia di veleno nel mare in tempesta…