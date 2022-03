Silvia Toffanin da Verissimo al prime time? La conduttrice potrebbe diventare la nuova Maria De Filippi

Silvia Toffanin conduce da molti anni Verissimo, il format televisivo incentrato sul racconto delle storie dei Vip e dell’attualità, attraverso delle toccanti interviste. Uno show televisivo che ottiene, da sempre, un forte gradimento dei telespettatori.

Nella stagione televisiva del 2021/2022, Verissimo ha ottenuto anche una promozione, infatti, la programmazione settimanale del programma televisivo è stata raddoppiata, aggiungendo anche un appuntamento domenicale.

Secondo indiscrezioni, però, per la conduttrice Silvia Toffanin ci sarebbero in cantiere dei nuovi ambizioni progetti, tra cui uno show televisivo in prime time.

Le indiscrezioni sul possibile approdo di Silvia Toffanin in prime time

Da un po’ di tempo si rincorrono le voci di un possibile cambio di conduzione per Silvia Toffanin. Secondo dei rumors, riportati da Nuovo Tv e Today, per la compagna di Pier Silvio Berlusconi, potrebbe arrivare un programma televisivo in prime time: “Berlusconi jr avrebbe in un mente un progetto assai ambizioso: portare la Toffanin, non subito ma nel giro di qualche tempo, ad avere lo stesso peso specifico di Maria De Filippi sulle reti del Biscione… Presto condurrà un programma tutto suo in prima serata“.

Anche Dagospia vede in Silvia Toffanin la futura erede di Maria De Filippi: “Pier Silvia, da “letterina” a “C’è posta per te”? – dopo 16 anni di “Verissimo”, la 42enne Toffanin mira a scalzare la regina del Biscione, Maria De Filippi. Per ora i suoi tentativi (conduzione di “Striscia” e ospitata da Michelle Hunziker) hanno scodellato un personaggino molle come un formaggino”.

Il cambio di programmazione, in cantiere per Silvia Toffanin, deriverebbe anche dalla spinta della sua famosa manager: “Ma Toffanin ha al suo fianco Pier Silvio ma soprattutto ha alle spalle l’ambizione di Graziella Lopedota di farla diventare la nuova Maria La Sanguinaria – Lopedota chi?

É una delle manager di spettacolo tra le meno note ma tra le più influenti in quel di Cologno Monzese e dintorni“.

Silvia Toffanin e i dubbi sul prime time

Silvia Toffanin dovrebbe ottenere dei nuovi progetti televisivi in prime time, secondo alcune indiscrezioni.

La conduttrice, però, in un’intervista a Il Fatto Quotidiano, di qualche mese fa, aveva dichiarato di non essere interessata alla prestigiosa fascia televisiva: “Io non ho l’ambizione di fare prime time o varietà, mi piace fare il mio programma. Posso metterci del mio, è nelle mie corde.

Sarebbero anche impegni importanti, i miei figli sono piccoli e amo seguirli tanto, non mi piace stare lontano da loro troppo tempo. Preferisco fare una cosa che mi piace e concentrarmi su quello. Ringrazio per l’opportunità e le proposte ma quest’anno facciamo già un passo avanti con la domenica”.

Per Silvia Toffanin ogni progetto televisivo ha la stessa importanza: “Mai dire mai, potrebbe essere ma già lo vivo come fosse un prime time. Non vivo la distinzione, per me è una fascia importante e mi impegno tanto. Non ho queste ambizioni, non penso di essere adatta ad altro“.