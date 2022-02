Pier Silvio Berlusconi, chi è: biografia, carriera, figli e la relazione con la conduttrice Silvia Toffanin

TV e Spettacolo

Pier Silvio Berlusconi è il figlio del noto politico Silvio Berlusconi, nato dal primo matrimonio, è vice-presidente del gruppo Mediaset e compagno di Silvia Toffanin. Recentemente è diventato nonno a 52 anni.

Pier Silvio Berlusconi tra carriera e notorietà

Pier Silvio Berlusconi nasce a Milano il 28 aprile 1969 da Silvio Berlusconi e dalla prima moglie di quest’ultimo, Carla Elvira Lucia Dall’Oglio. Oltre alla sorella maggiore, Marina Berlusconi, oggi a capo del ramo editoriale delle aziende famigliari, la famiglia Berlusconi si allarga accogliendo nuovi membri. Ossia i fratellastri Barbara, Eleonora e Luigi, avuti da Silvio con la seconda moglie Veronica Lario.

Il passato di Pier Silvio Berlusconi è stato segnato da momenti di grande paura; negli anni ’70 era stata minacciata la sua vita ad opera della mafia. Come si legge in un articolo di Repubblica del 2003 infatti, Berlusconi aveva ricevuto diverse minacce che riferivano che l’imprenditore avrebbe trovato il corpo decapitato del figlio in piazza Duomo. Per questo motivo, nel 1976 Pier Silvio viene mandato, assieme al resto della famiglia, in Spagna, nazione dalla quale farà rientro a minaccia sventata.

La Carriera in Mediaset di Pier Silvio Berlusconi

Nel 1992, Pier Silvio fa il suo ingresso nella sezione marketing di PublItalia, ovvero la concessionaria di pubblicità del gruppo Fininvest, e anche nella rete televisiva Italia 1.

Nel 1996 viene, poi, promosso a responsabile del Coordinamento per i palinsesti delle reti. Nel 1999, invece, viene nominato Vicedirettore generale dei contenuti di RTI, acronimo di Reti Televisive Italiane. L’anno successivo, Pier Silvio Berlusconi diventa Vicepresidente dell’intero gruppo Mediaset.

Da maggio del 2015, oltre a essere vicepresidente di Mediaset, è membro del comitato esecutivo del gruppo.

La prima figlia, la storia con Silvia Toffanin

Nel 1990 nasce la prima figlia, Lucrezia Vittoria Berlusconi, frutto della relazione con Emanuela Mussida. Solamente nel 2001 inizierà la sua relazione con l’attuale moglie Silvia Toffanin, conosciuta nel periodo in cui quest’ultima era una valletta di Passaparola. È stata proprio la primogenita a renderlo nonno giovanissimo della piccola Olivia.

Nel 2010 nasce il primo figlio avuto da Silvia Toffanin, Lorenzo Mattia Berlusconi. Nel 2015, invece, vi è la nascita di Sofia Valentina Berlusconi.