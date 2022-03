Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: tutti i progetti per il futuro fuori dalla casa del GfVip

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è appena terminata e tutti i concorrenti sono tornati alla loro vita quotidiana “reale”, senza però dimenticare la loro avventura all’interno della Casa. Quest’anno il loft del GfVip è stato Galeotto per molti tra cui Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. In questi primi giorni fuori dal reality i due hanno parlato del loro amore e dei loro desideri per il futuro, sognano di vivere insieme e mettere sù famiglia. Le loro parole.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: presto casa insieme

In un’intervista a Chi Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno parlato del loro amore, ripercorrendo la loro storia all’interno della Casa.

I due protagonisti del Grande Fratello Vip hanno anche rivelato che presto vivranno insieme in una casa a Milano.

“È stata la mamma di Sophie a trovare la casa. L’aveva presa per la figlia, ma quando mi ha portato a visitare l’appartamento (quando ancora Sophie era al GfVip, ndr), c’erano già due spazzolini da denti, era pronta per accoglierci”, racconta Alessandro. Sophie, invece, replica: “Mia mamma mi ha fatto una sorpresa perché mi ha trovato casa. È la prima volta che vivo fuori casa e sarà con Ale“.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: i progetti per il futuro

Oltre che condividere una cosa e vivere insieme, la coppia di ormai ex gieffini ha anche altri progetti per il futuro da vivere uno al fianco dell’altra.

Alessandro afferma: “Voglio realizzarmi nel lavoro e voglio mettere in pratica tutto quello che ci siamo detti io e Sophie“, ha raccontato Alessandro.

Sophie, invece, dichiara di avere due desideri da realizzare: “Essere indipendente e diventare mamma. Vedo Ale come il papà dei miei figli, ma prendiamoci del tempo”.

Sophie Codegoni e la storia con Fabrizio Corona

Sophie Codegoni all’interno della Casa del GfVip ha trovato l’amore in Alessandro Basciano.

Prima però ha avuto anche una storia con Fabrizio Corona, storia di cui Alessandro è venuto a conoscenza solo con un intervento di Alfonso Signorini in una puntata del reality. L’ex re dei paparazzi sostiene che la storia con Sophie non sia mai finita, lei però non è dello stesso parere e si dice innamoratissima di Alessandro. Su Fabrizio Corona Sophie afferma: “Lo devo ancora sentire. Le ipotesi sono due: o sarà totalmente assente, o avremo un rapporto di amicizia e lavoro“.

Poi interviene Alessandro sull’argomento che si dice “infastidito dal fatto che Corona avesse espresso opinioni su di me senza conoscermi, non perché fosse stato con Sophie.

Ho un carattere particolare, ma non giudico chi non conosco: Fabrizio poi mi ha spiegato che voleva solo provocarmi“.