Alessandro Basciano saluta Sophie Codegoni: “Combatti fino alla fine”, la promessa dell’ex corteggiatore

Grande Fratello

Alessandro Basciano è uno dei concorrenti più discusso del Grande Fratello Vip6. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne è entrato in corsa a far parte del gruppo di concorrenti del famoso reality show, ma il vip si è ritagliato subito uno spazio da protagonista.

Alessandro Basciano, infatti, ha creato una relazione con Sophie Codegoni. I due concorrenti parlano già d’amore ma, spesso, tra di loro, nascono delle furiose litigate. Proprio per un atteggiamento intimidatorio dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne, al culmine di una lite, Alessandro Basciano è stato messo in nomination d’ufficio e rischia l’eliminazione.

Il ragazzo ha salutato con parole dolci l’amata Sophie Codegoni.

Alessandro Basciano a rischio eliminazione al GF Vip6

Alessandro Basciano è stato protagonista di un episodio molto spiacevole al Grande Fratello Vip6. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne si è avvicinato in modo troppo minaccioso ad Alex Belli e altri concorrenti sono dovuti intervenire per dividerli.

Alessandro Basciano, per scusarsi, ha parlato del difficile rapporto con la sua ex fidanzata, che sarebbe alla base di alcune sue insicurezze che lo porterebbero ad agire così. Una versione, che, però, è stata smentita dalla diretta interessata.

La promessa di Alessandro Basciano a Sophie Codegoni

Alessandro Basciano rischia di lasciare la casa del Grande Fratello Vip6, nella puntata serale del 21 febbraio.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, ha, quindi, salutato Sophie Codegoni, spronandola ad andare avanti fino in fondo: “Se dovessi uscire domani combatti fino alla fine… Per rimanere qui dentro. Ti trasmetto tutte le energie, basta che arrivi fino alla fine. E te lo dissi fin dal primo giorno in cui abbiamo iniziato a parlare, ce la fai“.

Alessandro Basciano ha fatto anche una promessa alla fidanzata riguardo cosa accadrà tra di loro, fuori dalla Casa: “Poi fuori facciamo il panico, questo te lo prometto“.