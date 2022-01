Sophie Codegoni e Alessandro Basciano litigano per colpa di Delia Duran: “Ti mordi le labbra e fissi Delia”

Grande Fratello

Alessandro Basciano, da quando ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip6, è stato al centro di numerosi scontri. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha litigato in modo molto acceso, nelle ultime ore, con Delia Duran. La scintilla è nata dalle accuse della modella ad alcuni concorrenti, tra cui Alessandro Basciano, di sparlare dietro le spalle.

Ma, l’ex corteggiatore ha litigato più volte anche con Sophie Codegoni, facendo volare parole grosse e rischiando anche la squalifica.

Di recente, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno avuto un altro scontro. L’ex tronista è gelosa di Delia Duran.

Sophie Codegoni gelosa di Delia Duran al GF Vip6

Sophie Codegoni ha accusato Alessandro Basciano di essere interessato a Delia Duran. Uno sguardo di troppo dell’ex corteggiatore avrebbe fatto scattare la reazione della fidanzata: “Ma forse tu non controlli quello che fa… Ti lecchi le labbra… Ti mordi le labbra e fissi Delia“.

Alessandro Basciano si è difeso con forza, respingendo ogni accusa: “L’unica cosa che ho fatto, mi sono permesso di girarmi… Ho detto ‘Oh che che ca**o sta facendo questa?‘”.

L’ex corteggiatore ha avvertito Sophie Codegoni di voler prendere le distanze da lei, se lei fosse veramente convinta di questo suo interesse per Delia Duran: “Se tu pensi una cosa del genere di me, in questo momento non voglio più avere a che fare con te“

SOPHIE CHE ACCUSA BASCIANO DI LECCARSI E MORDERSI LE LABBRA MENTRE GUARDA DELIA SIGNORI STASERA CINEMA GRATIS

🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿#gfvip pic.twitter.com/krJASpDT4z — Crudelia MiriNat De Vip 🌈 (@crudeliadevip) January 30, 2022

Soleil Sorge si confronta con Alessandro Basciano su Sophie Codegoni

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno avuto un’altra incomprensione al Grande Fratello Vip6.

Soleil Sorge, ha tentato di mediare in questa situazione: “Io le ho spiegato guarda che non è così assolutamente…. Devi solo prenderla, abbracciarla e dirle ‘Guarda che non hai capito‘”.

Alessandro Basciano ha risposto in modo molto netto: “Non si deve permettere di fare una cosa del genere, dopo tutto quello che abbiamo passato, avuto, ma stai scherzando?… Non può capire male la persona che sta con me… Venisse lei… Ma che ho fatto io?

