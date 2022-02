Alessandro Basciano punito con la nomination: l’ira del Vippone e la difesa di Soleil Sorge e Sophie Codegoni

Grande Fratello

Non ha preso benissimo la punizione d’ufficio decisa dal Grande Fratello Vip Alessandro Basciano, giudicato troppo aggressivo dalla produzione. Il Vippone ha avuto una lite molto aspra con Sophie Codegoni, per poi arrivare quasi alle mani con Alex Belli. Un comportamento criticato da Alfonso Signorini e dalle opinioniste del reality, ma che ha poi visto la difesa delle coinquiline Soleil Sorge e della stessa Sophie. Basciano non ha preso bene il provvedimento, minacciando di abbandonare la Casa prima del tempo.

Alessandro Basciano in nomination per punizione: l’ira del Vippone

Volano saette al Grande Fratello Vip, dopo la nomination d’ufficio per Alessandro Basciano, punito per i comportamenti giudicati troppo aggressivi contro i coinquilini.

Il Vippone è stato molto criticato dal conduttore del reality e da Sonia Bruganelli, dopo le esternazioni di fuoco contro Sophie e le minacce di violenza ad Alex Belli. L’influencer non ha digerito bene la cosa, tanto da minacciare di lasciare la Casa dopo la diretta: “Io me ne vado, ti rendi conto di cosa hanno combinato?“.

Soleil Sorge e Sophie Codegoni difendo Alessandro: “Alex ha preso uno schiaffo da Delia”

Non tutti i coinquilini del Grande Fratello Vip condividono la punizione inflitta a Basciano e tra questi ci sono anche Sophie Codegoni e Soleil Sorge.

Parlando in veranda, le due Vippone si confrontano su episodi simili avvenuti nella Casa che non hanno avuto conseguenze: “Alex ha preso uno schiaffone in faccia da Delia… Se l’avesse fatto un uomo alla donna tragedia, perché è una tragedia. Ma anche se una donna lo fa a un uomo è una tragedia“, commenta Sophie, con Soleil che si dice totalmente d’accordo.

D’altronde lo stesso Basciano ha sottolineato come ci siano presunte differenze nel modo in cui vengono trattati i concorrenti, prendendosela con gli autori.

Sophie: "Alex ha preso uno schiaffone in faccia da Delia… Se l'avesse fatto un uomo ad una donna tragedia perché é una tragedia"

Soleil: "Assolutamente, ma anche se lo fa una donna con un uomo… Concordo" HANNO RAGIONE DA VENDERE! 👏🏻👏🏻#gfvip #solphie #solearmy #basciagoni pic.twitter.com/PVvuaHnosc — Soleilandia 🚀✨ (@Soleilandia) February 18, 2022

Il chiarimento tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano al Grande Fratello Vip

Nella notte Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono chiariti dopo il duro litigio. I due hanno passato la giornata lontani, così da far chiarire le idee a Basciano, che comunque sottolinea la presenza di “distacco da parte di entrambi“, una situazione che non gli piace. “Ti fa bene stare lontano da me“, commenta Sophie, ma l’ex corteggiatore di Uomini e Donne non sembra essere d’accordo con la modella.