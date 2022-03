Ugo Tognazzi tra carriera, amori e vita privata: le mogli, i figli e l’infanzia fatta di viaggi con il padre

Ugo Tognazzi ha rappresentato una delle pietre miliari del cinema italiano e viene ricordato in questi giorni per il centenario dalla nascita. Ripercorriamo insieme la sua vita e carriera.

Il ricordo di Ugo Tognazzi viene celebrato in questi giorni in occasione del centenario dalla sua nascita, datata 23 marzo 1922. Attore, sceneggiatore, regista e comico, Tognazzi ha rappresentato una delle pietre miliari del cinema italiano nonché uno dei volti più amati della commedia all’italiana. Questa sera verrà omaggiato con il documentario Tognazzi, la voglia matta di vivere, in onda su Rai2.

Ugo Tognazzi: la carriera sul set e le collaborazioni illustri

Ugo Tognazzi è nato a Cremona il 23 marzo 1922, ma nei suoi primi anni di vita ha spesso dovuto cambiare città per via del lavoro del padre, assicuratore.

Prima di approcciarsi al mondo del cinema, svolge alcune professioni tra cui ragioniere e archivista e, durante la seconda guerra mondiale, viene chiamato alle armi. Nel 1945 si trasferisce a Milano, desideroso di perseguire la strada dello spettacolo, e viene scritturato dalla compagnia teatrale di Wanda Osiris. Nel 1950 debutta al cinema con il film I cadetti di Guascogna di Mario Mattoli al fianco di Walter Chiari.

Nel 1951 arriva l’incontro con Raimondo Vianello e insieme formarono una coppia inossidabile, lavorando per il varietà della Rai Un due tre tra il 1954 e il 1959.

A seguire, negli anni ’60, passa alla commedia all’italiana con pellicole come La voglia matta, I mostri e Il magnifico cornuto. Tra i ’60 e i ’70 stringe un sodalizio artistico con il regista Marco Ferreri, recitando per lui in La donna scimmia, L’udienza e La grande abbuffata. Negli anni ’80 si dedica principalmente al teatro: recitò a Parigi in Sei personaggi in cerca d’autore e in M. Butterfly.

Ugo Tognazzi e la vita privata: matrimoni e figli

Ugo Tognazzi finì spesso al centro delle attenzioni anche per la sua vita privata.

Nel 1954 ebbe una relazione, culminata nel 1961, con una ballerina britannica di origine irlandese, dalla quale ebbe il primo figlio Ricky.

Proprio nel 1961 conobbe l’attrice Margarete Robsahm, che sposò nel 1963: l’anno seguente nacque Thomas. Nel 1972 Tognazzi si sposò con l’attrice Franca Bettoja: dalla loro relazione nacquero due figli, Gianmarco nel 1967 e Maria Sole nel 1971.

Una vita vissuta appieno quella di Ugo Tognazzi e che viene raccontata dal documentario Tognazzi, la voglia matta di vivere, in onda questa sera in prima serata su Rai2. L’occasione è quella di ricordare uno dei più importanti maestri del cinema italiano a quasi 100 anni dalla sua nascita.