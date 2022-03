Amici di Maria De Filippi anticipazioni, registrata la prima puntata del serale: i primi eliminati e ospiti

L’attesa dei numerosissimi fan del talent creato dalla regina della televisione è da considerarsi ormai terminata. Amici è finalmente giunto al serale di questa lunga edizione che svelerà chi tra i diciotto talenti vincerà l’ambito programma succedendo a Giulia Stabile. Come ben noto le puntate in onda in prima serata su Canale5 ogni sabato a partire dal 19 marzo 2022 saranno registrate e già in rete circolano alcuni dettagli su ciò che vedremo nella prima puntata del serale. Stando alle indiscrezioni sembra che Maria De Filippi e la sua squadra di professori siano partiti forti dando al via alla lunga girandola di eliminazioni che si consumeranno sotto gli occhi attenti della confermatissima giuria formata da Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia.

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni della prima puntata, gli ospiti e tutto quello che succederà nel primo appuntamento con il serale di Amici in onda sabato 19 marzo 2022.

Amici: Maria De Filippi da il via al serale

L’attesa è ormai terminata e la lotta per la vittoria finale del talent di Amici è appena cominciata. Proprio ieri si è tenuta la prima registrazione della prima attesissima puntata del serale de talent creato e condotto da Maria De Filippi e che il pubblico potrà godersi in prima serata su Canale5 sabato 19 marzo 2022.

Il primo appuntamento del talent metterà di fronte le tre squadre capeggiate dai due professori di turno, uno per il ballo ed uno per il canto, che si daranno battaglia un sabato dopo l’altro verso la conquista di questa edizione del programma. A giudicare le esibizioni di cantanti e ballerini in gara ci sarà nuovamente la giuria confermatissima dello scorso anno che come noto è composta da Stefano De Martino, Stash e da Emanuele Filiberto di Savoia.

Amici, le anticipazioni della prima puntata: chi è stato eliminato e quali sono gli ospiti

Se non hai intenzione di rovinarti l’esperienza della visione della puntata in onda su Canale 5 sabato 19 marzo 2022 ti consigliamo di evitare questi spoiler che ormai da qualche ora stanno circolando con insistenza in rete.

Se invece ne vuoi sapere di più questo è il posto giusto.

Stando a quanto riportato dall’account Twitter dal nome di Amici News, la prima eliminata di questa edizione sarebbe la ballerina Alice Del Frate mentre sul finire della puntata saranno svelati i due nuovi talenti a rischio eliminazione che dovrebbero essere il cantante Gio Montana e Christian Stefanelli, con il verdetto su chi dovrà abbandonare il talent che arriverà solo settimana prossima.

Stando sempre alle anticipazioni che circolano sul web gli ospiti di puntata saranno invece Elisa, di ritorno nello studio che l’ha vista prendere parte al talent come coach, ed il simpatico Nino Frassica.