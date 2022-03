Da Mosca a Israele, il mistero dei viaggi dell’oligarca russo Abramovich: le destinazioni e le possibili ipotesi

Nei giorni scorsi, il jet privato dell’oligarca russo Roman Abramovich si è spostato tra Mosca, Tel Aviv e Istanbul. Il motivo di questi viaggi resta un mistero, così come la possibile presenza dell’oligarca a bordo.

Abramovich, il mistero degli ultimi viaggi in jet privato: le ipotesi

Il jet Gulfstream G650ER che è stato ricondotto a Roman Abramovich ha compiuto il primo, misterioso viaggio da Istanbul, in Turchia, a Mosca. Il sito di monitoraggio FlightRadar24 ha segnalato questo spostamento sabato 12 marzo, poco dopo che l’oligarca proprietario del Chelsea è stato interessato dalle sanzioni disposte dal Regno Unito.

Il secondo viaggio ha invece visto uno spostamento tra Mosca e Tel Aviv, in Israele, avvenuto domenica 13 marzo. Le ipotesi sulle reali motivazioni di questi spostamenti sono disparate, ma partono da una base comune: Abramovich è cittadino israeliano dal 2018. Inoltre, sono almeno 14 i jet privati riconducibili a oligarchi russi che sono atterrati in Israele nelle ultime due settimane.

L’effetto delle sanzioni sugli oligarchi russi e il nodo di Israele

Le sanzioni disposte dal Regno Unito nei confronti di Abramovich e di altri 7 oligarchi sono arrivate giovedì 10 marzo, assieme a quelle già in atto in numerosi Stati membri dell’Unione Europea e dell’alleanza Nato.

L’obiettivo comune è congelare i beni dei super ricchi fedeli al presidente russo Vladimir Putin e vietare gli affari con numerosi Paesi, ma l’applicazione di queste sanzioni è resa complessa dalla presenza dei paradisi fiscali e bancari. Nell’elenco di questo località, prescelte dagli oligarchi per sfuggire alle maglie delle sanzioni internazionali, spicca anche la stessa Tel Aviv. L’ultimo viaggio del jet privato di Abramovich ha condotto il velivolo da Isreaele nuovamente a Mosca, ma esisterebbero dubbi sulla sua presenza a bordo.

Israele non ha ancora deciso di chiudere i propri cieli ai velivoli di proprietà russa o riconducibili alla Russia, come ha invece disposto l’Unione Europea.

Lo Stato finora non ha preso una netta posizione per quanto riguarda l’invasione russa in territorio ucraino, complice forse il forte legame che lega Israele e la Russia da diverso tempo.

Le stime sul patrimonio dell’oligarca russo Roman Abramovich

Secondo il Billionaire Index di Bloomberg, il patrimonio netto di Roman Abramovich ammonta ad 13.600.000.000$. Sarebbe in possesso di 6 tra aerei ed elicotteri, di cui il lussuoso Boeing 787-8 Dreamliner con configurazione VIP si troverebbe dal 4 marzo all’aeroporto di Dubai, negli Emirati Arabi.

L’ultimo viaggio registrato per questo velivolo ha avuto come destinazioni Mosca e infine Dubai.