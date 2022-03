Gabriel Garko molestato da una coppia a una cena, l’attore prova a scappare: “Apri sta caz** di porta”

Gabriel Garko ha fatto coming out durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip, che ha visto come protagonista la sua finta ex fidanzata, Adua Del Vesco. In seguito, l’attore ha presentato ai followers il suo nuovo fidanzato, con cui ha già festeggiato un anno d’amore. Gabriel Garko ha anche dichiarato di sognare un figlio.

L’attore, però, è stato vittima di uno scherzo molto particolare. Gabriel Garko è stato scelto da Le Iene, che l’hanno coinvolto in un finto triangolo, in cui l’attore riceveva le avances di una coppia.

Gabriel Garko è stato vittima di uno scherzo molto particolare della trasmissione televisiva Le Iene.

L’attore ha annunciato la messa in onda dello scherzo sui suoi canali social: “Questa sera va in onda lo scherzo che mi hanno fatto i bastardoni delle Iene con la complicità del mio agente che ho già ucciso”.

Gabriel Garko si è trovato in una situazione molto imbarazzante, visto che ha ricevuto le avances di una coppia: “Niente me ne hanno fatte passare di tutti i colori, devo dire che sono stati molto bravi perché lo scherzo durava da più di un mese”.

L’attore si è comunque congratulato con la redazione del programma televisivo: “Quindi devo dire, chapeau, sono stati meravigliosi, non pensavo che sarei mai cascato in uno scherzo delle Iene, e invece devo dire ‘Si ce l’hanno fatta, bravi bravi bravi’”.

@nicdedevitiis e Riccardo messa l’hanno combinata grossa a Gabriel Garko 😂 Non perderti lo scherzo in onda questa sera dalle 21:20 su Italia1 #leiene pic.twitter.com/u9QerKKC43 — Le Iene (@redazioneiene) March 16, 2022

Gabriel Garko molestato, prova a scappare, ma è uno scherzo di Le Iene

Il programma televisivo Le Iene ha deciso di fare uno scherzo a Gabriel Garko, dal titolo piuttosto originale: “Gabriel Garko: oggetto del desiderio di tutti“. Infatti, nel corso dello scherzo una coppia molestava l’attore. La moglie finta, però, aveva cominciato il suo approccio nei confronti dell’attore mesi prima: “Tutto inizia durante una cena di lavoro a Roma… Arriva al tavolo una ragazza vestita in abiti provocanti… La donna irrompe al tavolo… Non ti manca una Sirenetta adesso?… Non puoi dirmi di no“.

In seguito, Gabriel Garko rincontrava la provocante donna con il marito per motivi di lavoro e si trovava a cena a casa della coppia.

Qui le avances della donna si facevano insistenti: “Tu mi piaci così tanto… Io posso farti cambiare idea in 5 minuti… Per me sei un sogno… Posso essere la tua pantera?… Tu sei una persona così aperta… Soltanto perché sono donna non posso piacerti?

“. Offerte nettamente rifiutate dall’attore: “Ma anche no… So cosa mi piace e cosa non mi piace“.

Ma, poi, anche il marito cominciava a corteggiatore Gabriel Garko: “Anche a me piace tanto il biscotto… Sono gay… Mia moglie, diciamo che è una mia complice… Tra di noi potrebbe nascere una collaborazione più approfondita… Gabriel tu hai mai fatto scambi di coppia?… Sono il tuo cagnolone Gabriel“.

Quando la coppia, però, si è presentata in intimo, Gabriel Garko ha deciso di scappare via urlando: “Ragazzi abbiamo superato il limite… Mi aprite la porta?… Ragazzi voglio le chiavi… Voglio uscire, mi apri?… Apri sta caz** di porta“. Per poi scoprire, poi, che si trattava solo di uno scherzo.

L’attore ha voluto sottolineare, però, di non essere contrario a questa tipologia di relazione di coppia: “Ognuno a casa propria deve poter fare quello che vuole“.