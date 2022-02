Gabriel Garko festeggia un anno d’amore con il compagno e rivela il suo desiderio: “Sogno di avere un figlio”

Gossip

Gabriel Garko è nel pieno dei festeggiamenti dell'anniversario con il suo compagno Mattia e, in quest'occasione, ha parlato anche dei suoi sogni per il futuro, come avere un figlio.

Negli ultimi anni Gabriel Garko è riuscito a lasciarsi il passato alle spalle facendo coming-out e iniziando a vivere la propria relazione con il compagno Mattia alla luce del sole. Oggi la coppia festeggia un anno insieme e, in tale circostanza, l’attore si è lasciato andare a qualche piccola confessione sul futuro con il ragazzo di cui è innamorato. Il sogno più grande del vip è infatti riuscire a costruire una famiglia e avere un figlio.

Gabriel Garko vuole mettere su famiglia: sogna un figlio con Mattia

Circa due anni fa Gabriel Garko faceva coming-out al Grande Fratello Vip e da allora l’attore è stato al centro di molti gossip, soprattutto per le sue ex Eva Grimaldi e Manuela Arcuri – che successivamente hanno commentato la notizia in diversi programmi televisivi.

Ora che il clamore è scemato, il vip è libero di godersi la sua relazione con il compagno Mattia alla luce del sole e senza troppi problemi.

La coppia, che in questi giorni festeggia il primo anno insieme, è stata al centro di un approfondimento del settimanale Chi e per l’occasione anche Garko ha parlato della sua relazione e dei desideri che ha proprio riguardo la sua vita con Mattia: “Sono molto felice. Se Matia è la persona giusta per condividere il futuro? Penso di si – rivela l’attore durante l’intervista – Nutro da tempo il sogno di avere un figlio“.

Chi è Mattia, il fidanzato con cui Gabriel Garko ha festeggiato un anno d’amore

Sono molto poche le informazioni diffuse sul fidanzato di Gabriel Garko, Mattia Emme, dal momento che il ragazzo non è un vip e tiene molto alla propria privacy. Soltanto a novembre i due hanno condiviso la prima foto insieme, ma si può dire che siano molto riservati sulla loro relazione.

Come spiegato dallo stesso Garko, secondo quanto riportato da Fanpage, quando sono iniziati a circolare i primi rumor, il ragazzo ha 36 anni e non ha nulla a che vedere con il mondo dello spettacolo.

Sul suo profilo Instagram ha infatti indicato di essere un general manager, ma non è ben chiaro per quale azienda.

Mattia è il secondo fidanzato ufficiale dell’attore, dopo la relazione con Gabriele Rossi. Come anticipato, infatti, Garko ha fatto coming-out solo più recentemente – nel corso della sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip – per cui non è chiaro chi ci sia stato nel passato dell’attore.