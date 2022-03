Isabella Ricci di Uomini e Donne sposa Fabio Mantovani: i dettagli delle nozze tra l’ex dama e il cavaliere

Sembra proprio che Isabella Ricci e Fabio Mantovani, due volti amatissimi del Trono Over di Uomini e Donne, non abbiano alcuna intenzione di perdere tempo. Nelle ultime ore infatti è arrivata la notizia che i due presto si sposeranno, proseguendo la narrazione della favola d’amore che ha appassionato il pubblico del dating show di Maria De Filippi.

Isabella Ricci e Fabio Mantovani presto sposi: l’annuncio dell’ex dama ai fan

Soltanto ad ottobre 2021 la coppia formata da Isabella Ricci e Fabio Mantovani ha deciso di abbandonare il salotto rosa di Maria De Filippi – dove si sono incontrati per la prima volta – per vivere la loro storia d’amore lontana dagli occhi indiscreti delle telecamere.

La puntata è andata in onda soltanto a dicembre, momento in cui i due si sono lasciati andare ad un lungo bacio mentre cadevano petali rossi nello studio. Forse proprio per questo i fan non si aspettavano di avere news sul loro rapporto così presto.

Sorprendentemente invece oggi Isabella Ricci ha annunciato, tramite un’intervista per Uomini e Donne Magazine, di essere pronta a sposare il suo cavaliere. “Tra due mesi ci sposiamo” si può leggere infatti nella copertina della rivista, mentre all’interno l’ex dama si lascia andare a qualche rivelazione sulla festa.

L’ex dama Isabella Ricci rivela qualche dettaglio delle imminenti nozze con Fabio Mantovani

Nonostante non abbia voluto rivelare la data precisa delle nozze, l’ex dama ha rivelato qualche piccolo dettaglio sulle imminenti nozze con il cavaliere Fabio Mantovani e rivelando anche come i figli dell’uomo hanno preso la notizia.

“Sarà una festa per pochi intimi, a casa di Fabio a Pescantina. I figli hanno preso molto bene la notizia, ma d’altronde sono ragazzi intelligenti – spiega la Ricci – sanno che il padre è felice e sta bene e loro, di conseguenza, lo sono per lui e per noi“.

Data la loro naturale sobrietà, che ha tanto affascinato il pubblico durante il loro percorso nel dating show, è difficile che i due possano pensare di condividere troppi dettagli o scatti del giorno delle nozze, ma senz’altro ci sarà comunque occasione per i fan di scoprire come sarà vestita l’ex dama.