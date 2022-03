Manila Nazzaro non riesce a sentire Lulù Selassié, l’attacco alla sorella Clarissa: “Bloccare il mio profilo”

Il Grande Fratello Vip6 si è concluso ma le polemiche non si sono chiuse, con la fine del reality show. Manila Nazzaro, infatti, ha recentemente risposto agli haters, che la definivano “Lavapiatti“. Miriana Trevisan, invece, ha raccontato dei dettagli hot sulle notti nella Casa del Grande Fratello Vip6.

L’ex Miss Italia, in una sua recente diretta, però, ha alzato un nuovo polverone. Manila Nazzaro, infatti, ha attaccato Clarissa Selassié, per una faccenda che riguarda Lulù Selassié.

Le dichiarazioni di Manila Nazzaro su Soleil Sorge e Katia Ricciarelli

Manila Nazzaro ha raccontato il suo percorso nella Casa del Grande Fratello Vip6 in una diretta Instagram con i suoi followers.

L’ex Miss Italia ha parlato anche dell’amicizia con Katia Ricciarelli: “Eravamo amiche… Ho difeso Katia… Come persona, come artista, perché nella prima parte del mio percorso Katia è stata una persona molto importante per me. Non rinnego nulla, compresa Sole. Mi hanno regalato tantissimo, mi hanno dato tanto e ci siamo scambiate tante cose belle“. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip6 ha detto la sua anche sulla lite, avuta con la cantante lirica: “Poi è successo che la stanchezza, il nervosismo, ha fatto cambiare un po’ gli equilibri… Sono successe delle cose molto spiacevoli davanti alle quali, io ovviamente ho dovuto mettere un freno… Fino a quando era tutto nella correttezza, anche se c’erano delle idee un po’ diverse… Nel momento in cui anche la modalità, i termini erano sbagliati… Mi sono dissociata“.

Alla fine le due sono diventate nemiche: “Il problema è che quando con Katia ti dissoci, lei lo vive come un vero e proprio tradimento e in qualche maniera è diventata una sorta di mia nemica“. Ma Manila Nazzaro ha riconosciuto i meriti di Katia Ricciarelli: “In alcuni momenti molto difficili… Attacco duro che mi è arrivato da Clarissa, Katia si è esposta molto per me e questo, insomma, lo devo riconoscere“.

Manila Nazzaro ha parlato anche del rapporto avuto con Soleil Sorge e di quello che è successo tra loro, dopo la fine del reality show: “Se ho fatto pace con Soleil? Sì ho fatto pace ma due mesi fa. Con Soleil ho dei rapporti molto distesi, molto tranquilli… No, non mi sento con Sole ragazze… Davvero con Soleil ho chiarito e quanto Manila chiarisce, chiarisce… Una ragazza molto allegra, simpatica, divertente, ho passato dei momenti molto belli con Solei, però, siamo molto diverse di carattere… Sempre un rapporto vero, reale“.

Manila Nazzaro lontana da Lulù Selassié per colpa di Clarissa

Manila Nazzaro ha svelato un particolare su Lulù Selassié, che coinvolge anche la sorella Clarissa: “Tifavo tra le due sorelle più per Lulù.

Perché io con Lulù ho avuto un rapporto… Molto stretto, molto vero. Mi dispiace che io non riesca, lo voglio dire qui, a taggare Lulù perché Clarissa, quando ero dentro, ha deciso di bloccare il mio profilo, con quello di Lulù, con cui io, invece, ho un rapporto splendido“. L’ex Miss Italia spera che il problema si risolva presto: “Spero che, insomma, questa cosa poi si risolva, perché comunque i rapporti sono personali“.

Manila Nazzaro ha parlato anche della vittoria di Jessica Selassié: “Jessica però è veramente una ragazza pazzesca… Non contenta del fatto che lei credesse troppo in Barù… Non ho mai visto l’esistenza dei Jerù… C’era qualcosa di, secondo me più giocato che reale, però da parte di Jessica c’era una grande sincerità e quindi m’è dispiaciuto… Ci ha giocato“.

L’ex Miss Italia ha svelato, infine, la sua finale ideale: “Se avessi dovuto scegliere un uomo per vincere il GF, avrei scelto sicuramente Davide… Un grande compagno di viaggio per tante cose… Un grande artista… Avrei visto Davide e Miriana in finale, oltre che Soleil… Una grande protagonista nel bene e nel male”.