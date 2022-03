Marica Pellegrinelli ha una relazione con Willian Djoko: la reazione dell’ex Eros Ramazzotti

Marica Pellegrinelli sembra aver trovato la serenità grazie al suo nuovo fidanzato, il musicista olandese William Djoko con cui è stata pizzicata di recente per le vie di Milano. Sulla loro relazione si è sbottonato anche Eros Ramazzotti, ex della modella.

Da qualche settimana la cronaca rosa è tornata a parlare di Marica Pellegrinelli, pizzicata per le vie di Milano in compagnia del nuovo fidanzato, il musicista olandese Willian Djoko. La coppia sembra già fare sul serio, dal momento che la modella avrebbe presentato all’uomo anche i suoi figli. Una situazione che ovviamente non è passata inosservata anche all’ex della Pellegrinelli, Eros Ramazzotti, che proprio in queste ore si sarebbe lasciato andare ad un commento sulla novità nella vita della donna.

Marica Pellegrinelli volta pagina con William Djoko: cosa ne pensa Eros Ramazzotti

Marica Pellegrinelli sta dunque scrivendo un nuovo capitolo della propria vita e lo sta facendo insieme a William Djoko.

La coppia di recente è stata paparazzata a Milano in compagnia dei figli di lei e sembra dunque che facciano davvero sul serio.

Essendoci dei bambini di mezzo, la notizia ha subito attirato l’attenzione dell’ex della modella, Eros Ramazzotti, il quale avrebbe commentato proprio in queste ore la nuova relazione della Pellegrinelli – con cui ha proprio avuto i due bambini che sono stati avvistati con la neocoppia.

Stando dunque a quanto riportato dal settimanale Oggi, che ha condiviso con i propri lettori alcune foto di Marica al fianco di William, sembra proprio che anche il cantante romano sia contento per svolta che la vita sentimentale della modella ha preso di recente.

Definendolo un “bravo ragazzo”, Ramazzotti sarebbe anche contento della serenità con cui i suoi figli stanno vivendo la novità in casa e, dunque, avrebbe accettato di buon grado la relazione della sua ex.

Marica Pellegrinelli e Eros Ramazzotti: come sono i loro rapporti oggi

Come si può immaginare, dunque, i rapporti tra Eros Ramazzotti e la sua ex Marica Pellegrinelli sarebbero ottimi e, proprio per questo, i due non mancano di dimostrarsi sostegno reciproco.

Una situazione che, tuttavia, sembra essersi riassestata solo di recente, dal momento che in passato la donna non ha avuto difficoltà a spiegare il motivo per cui con suo marito si sono lasciati.

In un’intervista di qualche mese fa, infatti, la donna aveva rivelato di non essere riuscita a fare i conti con il successo del marito per un motivo molto delicato: “Quando metti su famiglia con un artista importante, quella vita non è fattibile – ha spiegato alla rivista F – Bellissime esperienze i tour, ma ero sempre sola con i bambini. Finché i bambini non sono andati alla scuola dell’obbligo seguivo sempre mio marito in tour.

Poi ho smesso. E infatti è finito anche il matrimonio“.

Un sostegno, dunque, che in quella fase delicata del loro rapporto è venuta a mancare proprio a causa dei numerosi impegni lavorativi di Ramazzotti. Oggi però sembra che non ci sia del rancore tra i due e che – forse anche per il bene dei figli – i rapporti siano decisamente migliorati.