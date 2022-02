Dj Djoko è il nuovo fidanzato di Marica Pellegrinelli: l’uomo ha già conosciuto i figli della modella

Gossip

Marica Pellegrinelli è stata pizzicata in compagnia di Dj Djoko e sembra proprio che la coppia faccia sul serio, dal momento che l'uomo ha già conosciuto anche i figli di lei.

Sembra proprio che Marica Pellegrinelli abbia voltato pagina e che faccia davvero sul serio con la sua nuova dolce metà. Da qualche mese infatti la modella frequenta William Djoko, un Dj che ha conosciuto a Ibiza e che a quanto pare si è già ambientato perfettamente nella famiglia della sua fidanzata. Soltanto qualche giorno fa infatti i due sono stati pizzicati insieme e, al loro fianco, ci sarebbero stati anche i figli della donna, avuti dalla relazione con Eros Ramazzotti.

Marica Pellegrinelli al fianco di Dj Djoko: cosa sappiamo sul produttore discografico

Da qualche mese dunque Marica Pellegrinelli si frequenta con il Dj William Djoko, conosciuto mentre era in vacanza ad Ibiza.

Sembra inoltre che i due facciano davvero sul serio, dal momento che lui, come rivelato dal settimanale Diva e Donna, ha già conosciuto i figli della modella – avuti dalla relazione con Eros Ramazzotti.

Sul disk jockey al momento non si sa moltissimo, considerando che al contrario della sua dolce metà è più defilato dai riflettori. L’uomo ha 37 anni ed è di madre olandese-ucraina e padre camerunense. Sembra inoltre che abbia anche un passato da ballerino (specializzandosi nella salsa) – come riportato in queste ore da Today.it.

Oltre all’attività da Dj è anche produttore discografico e nel 2008 ha iniziato la carriera da solita (pubblicando anche un album).

Marica Pellegrinelli, il passato sentimentale della modella da Eros Ramazzotti a Charley Vezza

Marica Pellegrinelli, oltre ad essere una modella piuttosto nota agli appassionati di passerelle, è anche conosciuta per essere stata stata la compagna di Eros Ramazzotti.

Recentemente la donna ha rivelato i motivi della rottura dal cantante, spiegando di aver assecondato i desideri del compagno ma di non aver mai pensato di diventare mamma a soli 21 anni.

Successivamente è tornata al centro dell’attenzione degli esperti di gossip per la storia con l’imprenditore Charley Vezza, con cui ha rotto sempre per motivi legati a diversi obiettivi di vita. Negli ultimi mesi sono inoltre arrivate moltissime indiscrezioni su altri flirt della modella, tra cui un bacio con Marco Borriello e il modello Paul Ferrari. Ad oggi però forse potrebbe aver trovato la serenità al fianco di William Djoko, soprattutto se si pensa che ha scelto di presentarle i propri figli.