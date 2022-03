Uomini e Donne anticipazioni 18 marzo: Luca Salatino ancora diviso tra due corteggiatrici, le esterne

Luca Salatino è stato scelto come tronista della stagione 2021/2022 di Uomini e Donne. Lo chef è passato, così, direttamente dal ruolo di corteggiatore a quello di tronista. Infatti, all’inizio della nuova stagione del dating show, Luca Salatino è diventato noto al pubblico televisivo di Uomini e Donne per la sua partecipazione come corteggiatore di Roberta Ilaria Giusti.

A lungo, Luca Salatino, sembrava il preferito della tronista, ma, alla fine del suo percorso, lei ha scelto, un po’ a sorpresa Samuele Carniani. Allo chef, invece, è stato offerto il ruolo da tronista. Insieme a lui, Matteo Ranieri, un altro ex corteggiatore del dating show.

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni della puntata del 18 marzo, Luca Salatino tornerà protagonista al centro dello studio per raccontare le sue ultime esterne, come riportato dalla pagina Uominiedonneclassicoeover.

Uomini e Donne anticipazioni 18 marzo: il percorso di Luca Salatino

Luca Salatino è arrivato sul trono di Uomini e Donne subito dopo aver finito il suo percorso da corteggiatore. Subito lo chef ha cominciato la sua frequentazione con Lilly, una corteggiatrice dal passato piuttosto complicato. La ragazza si è aperta subita con il tronista e tra i due è nato un forte coinvolgimento mentale.

Ma Luca Salatino è rimasto molto colpito anche da Soraia. Tra il tronista e la corteggiatrice ci sono stati molto episodi esilaranti, proprio per la grande attrazione fisica, provata dallo chef nei suoi confronti.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, Luca Salatino e le due corteggiatrici torneranno protagonisti, nella puntata del 18 marzo.

Uomini e Donne anticipazioni 18 marzo: Luca Salatino in esterna sia con Lilly che con Soraia

A Uomini e Donne, nella puntata del 18 marzo tornerà protagonista il trono classico. Dopo Matteo Ranieri, toccherà a Luca Salatino raccontarsi.

Verranno mandate in onda, infatti, le ultime esterne del tronista. Luca Salatino racconterà di essere uscito sia con Lilly, che con Soraia. Ci sarà stato un nuovo bacio?