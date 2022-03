Anna Tatangelo e la storia d’amore con Livio Cori: a Verissimo la cantante svela come sta procedendo

Ospite in video-collegamento con Verissimo, Anna Tatangelo parla dell'amore per il compagno Livio Cori e delle consapevolezze sull'amore acquisite nel corso degli anni.

Anna Tatangelo è ritornata in tv con la nuova edizione di Scene da un matrimonio, colmando lo spazio lasciato vacante dalla striscia pomeridiana di Amici. La cantante, ospite oggi pomeriggio in video-collegamento con Verissimo, parla di questa avventura e dell’amore al fianco del compagno Livio Cori, spiegando di aver raggiunto importanti consapevolezze sull’amore nel corso del tempo.

Anna Tatangelo torna con Scene da un matrimonio su Canale5

Maria De Filippi parte questa sera con l’attesissima, nuova edizione del serale di Amici, in prima serata su Canale5. La conduttrice abbandona così la sua fascia del weekend, dedicata alla striscia pomeridiana dei protagonisti del suo talent, che da questa sera inizieranno il loro viaggio alla conquista della vittoria.

A prenderne il posto, già da questo pomeriggio, è stata Anna Tatangelo: la cantante è tornata in tv con la nuova edizione di Scene da un matrimonio, che racconta la storia di alcune coppie prossime alle nozze.

Oggi pomeriggio, in video-collegamento con Silvia Toffanin a Verissimo, Anna Tatangelo racconta le nuove emozioni di questa edizione senza però tralasciare uno degli argomenti più scottanti: la sua relazione con il cantante Livio Cori.

Silvia Toffanin, parlando proprio dell’argomento al centro del programma, rivolge alla sua ospite una domanda: “Ti è venuta voglia di sposarti?“. Ironicamente la cantante finge di alzarsi e andarsene, per poi rispondere con un “no“.

Anna Tatangelo e l’amore per Livio Cori: la rivelazione

Parlando della storia d’amore con il rapper Livio Cori, Anna Tatangelo conferma come la relazione stia proseguendo a gonfie vele: “Non ci lamentiamo, stiamo molto bene“. E, confrontando i primi amori con quello di adesso, confessa di aver acquisito una maturità e consapevolezze tali da poter vivere adesso l’amore in maniera differente: “L’amore lo vivi in maniera diversa, con più leggerezza sicuramente, non pensando troppo agli altri ma al fatto di essere un po’ più “egoista” perché cerchi di stare bene tu.

E capisci poi con il tempo che, quando stai bene tu, riesci a far star bene anche gli altri. È una consapevolezza che arriva pian piano, non puoi deciderlo così di punto in bianco“.

Silvia Toffanin le chiede se l’anello comparso sui social sia il preludio a qualcosa di importante per il futuro della coppia. La cantante tuttavia smentisce ogni voce e chiarisce: “Anche mia mamma mi ha chiamata dicendomi: ‘Mi devi dire qualcosa?’.

Si vocifera, ma non è assolutamente vero“.