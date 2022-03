Bonus fotovoltaico 2022: quali sono le novità previste dal Decreto energia per l’installazione di pannelli solari

Per contrastare il caro bollette e puntare allo sviluppo dell'energia rinnovabile, il governo promuove il bonus fotovoltaico 2022. Quali sono le novità e come accedere al bonus.

L’incremento dell’inflazione, trainata dai rincari energetici, sta mettendo a dura prova i consumatori italiani. A peggiorare una situazione non idilliaca è stato lo scoppio del conflitto armato in Ucraina e il successivo inasprimento dei rapporti con la Russia, il nostro maggior importatore di gas. Perciò il governo italiano, per affrontare il rincaro bollette e per promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili, è intervenuto con l’attuazione del decreto energia. Quest’ultimo, tra i vari provvedimenti, prevede lo snellimento burocratico per l’installazione dei pannelli fotovoltaici. Ecco come ottenere il bonus fotovoltaico 2022.

Come accedere al bonus fotovoltaico 2022: detrazioni fino al 50%

Per poter accedere ai vantaggi del bonus fotovoltaico ci sono due alternative: attraverso il bonus ristrutturazione o il superbonus. La differenza tra le due opzioni è la percentuale di spesa detraibile e il tempo di recupero della cifra stessa. Nel caso del bonus ristrutturazione si può detrarre il 50% della spesa complessiva e la cifra verrà recuperata in 10 anni. Mentre per quanto riguarda il superbonus, è possibile recuperare il 110% della spesa distribuita in 5 anni.

Bonus fotovoltaico attraverso il bonus ristrutturazione

Il bonus ristrutturazione, come previsto dalla Legge di Bilancio 2022, è stato prolungato fino al 31 dicembre 2024.

Quest’incentivo copre la fornitura e l’installazione dei pannelli solari per una spesa massima pari a 96mila euro. La detrazione prevede il recupero del 50% delle spese in 10 anni e al termine dei lavori bisogna comunicare all’Enea le caratteristiche dell’impianto e la cifra complessiva spesa.

Bonus fotovoltaico attraverso il superbonus 110%

Se invece si decidesse di installare un impianto fotovoltaico tramite il superbonus è necessario sapere che non è sufficiente l’installazione del fotovoltaico.

Infatti per poter usufruire del superbonus è necessario portare al termine una serie di interventi che permettano di migliorare la certificazione energetica APE dell’immobile di almeno due classi energetiche.

Per poter ottenere la detrazione fiscale del 110% in 5 anni, è necessario rispettare determinati vincoli. Nel caso si volesse usufruire del superbonus per unità unifamiliari come le villette, la richiesta può essere effettuata per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022; a condizione però che si dimostri di aver completato il 30% dei lavori entro il 30 giugno 2022.

Per quanto riguarda altri tipi di edifici come condomini o complessi composti da più unità con un unico proprietario, la richiesta può essere effettuata entro il 31 dicembre 2025.