Al serale di Amici Nino Frassica propone una particolare scuola di talenti, Gio Montana viene eliminato

Il serale di Amici presenta sempre molte soprese ai telespettatori. Le sfide tra i talenti sono accompagnate dagli scontri accesi tra i professori. Ma, nella prima puntata del serale di Amici 2021/2022, c’è stato spazio anche per uno scontro tra Alessandra Celentano e la giuria. Alcuni professori si sono anche esibiti in un musical. Tra questi, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno ballato vestite da suore.

Nella puntata del 19 marzo c’è stato anche un ospite Vip. Si trattava di Nino Frassica, che ha fatto sorridere tutti con la sua comicità.

Dopo l’eliminazione di Alice Del Frate, è toccato a Gio Montana lasciare il talent show.

Stefano De Martino e Alessandra Celentano si scontrano ad Amici

Fin dalle prime battute della puntata serale di Amici del 19 marzo, la professoressa Alessandra Celentano e il giurato Stefano De Martino sono sembrati piuttosto in disaccordo. Il conduttore televisivo ha difeso Serena Carella dalle critiche della professoressa di ballo sul suo fisico, già nel corso della seconda manche.

Ma anche durante la terza sfida, Stefano De Martino ha replicato in modo duro alle opinioni dell’insegnante di danza sulla ballerina: “Siamo alla preistoria… Non si può dire nel 2022”.

Alessandra Celentano ha risposto con forza, mettendo in campo anche la carriera dell’ex allievo: “Non dico che lei non è una bella ragazza… Di lavoro tu non fai il ballerino”. Stefano De Martino ha preferito replicare, incitando direttamente Serena Carella: “Io non sono stato un grande ballerino… A volte bisogna diventar impermeabile a determinati giudizi“.

Nino Frassica ospite speciale al serale di Amici 2021/2022

Durante le puntate del serale di Amici vengono chiamati degli ospiti illustri a intrattenere il pubblico con dei siparietti comici. Per il primo episodio del talent show è stato chiamato Nino Frassica.

Il comico ha deciso di presentare al pubblico del talent show un suo particolare format: Amici Senior.

Il regolamento di partecipazione alla sua speciale scuola ha una sola regola: “Minimo 50 anni, massimo 150“. Gli improbabili talenti proposti dal comico hanno strappato delle risate al pubblico.

Nino Frassica li ha definiti ironicamente: “Non è che li ho trovati, sono trovatelli“.

Gio Montana lascia la scuola di Amici

L’ultima manche della prima puntata del serale di Amici è stata persa dalla squadra capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Al ballottaggio per lasciare dalla scuola, insieme a Christian Stefanelli, è andato Gio Montana.

Il cantante ha dovuto lasciare il talent show, tra le lodi di Maria De Filippi: “Hai fatto in un mese progressi da gigante… Sei buono come il pane”. Il ragazzo ha reagito bene alla notizia: “Immaginavo ed è pure giusto penso“.

Il compagno Nunzio Stancampiano ha voluto esaltare il percorso del cantante nel programma televisivo: “Devi capire quello che ti ha dato quest’esperienza… Bravo… Io oggi sono contento che tu stai uscendo così, a testa alta… Hai dato il massimo“.