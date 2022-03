Alessandra Celentano e Raimondo Todaro accendono la polemica ad Amici: Stefano De Martino stronca la prof

La fase serale di Amici è partita soltanto ieri sera, ma non potevano mancare già le primi liti nello studio di Maria De Filippi. Ad "aprire" le danze, come si poteva immaginare, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro, per cui è stato necessario l'intervento della giuria.

Ieri sera è finalmente tornata dal proprio pubblico la fase serale di Amici, momento in cui le squadre si sfideranno senza esclusione di colpi per poi essere giudicati dal trio composto da Emanuele Filiberto, Stash e Stefano De Martino. Proprio quest’ultimo ieri sera è dovuto intervenire per risolvere una disputa tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro, con la prima che ha chiesto una sfida ritenuta ingiusta dall’ex insegnante di Ballando con le stelle.

Alessandra Celentano lancia una sfida a Raimondo Todaro: la giuria costretta ad intervenire

Che tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro non corra buon sangue è ormai appurato da diverso tempo, dal momento che i due prof di Amici non si sono mai tirati indietro nel caso i una discussione.

Per questo il pubblico non si è stupito più di tanto quando la prima ha proposto una sfida tra Michele e Christian, considerata da tutti in studio ingiusta.

In particolare l’allievo di Todaro non solo è specializzato in hip hop (e non in danza classica come l’altro) ma è anche reduce da un infortunio. Per risolvere la questione sono infine intervenuti i giudici del programma e Stefano De Martino ha così commentato la situazione: “Alessandra, ma che cosa è questo?

Lo sai benissimo che non è una sfida equa – ha sottolineato il conduttore, come riportato da Gossip e tv – Noi siamo chiamati a decidere se c’è un margine in cui due danzatori possono giocarsela, ma così non c’è alcun margine. Questo guanto non è equo“.

Dello stesso avviso anche Stash e così l’insegnante ha visto volare un punto verso il team composto proprio da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. La situazione però non si è certo chiusa in questo modo, dal momento che la Celentano a quel punto è entrata in polemica proprio con la giuria.

Alessandra Celentano entra in polemica con la giuria di Amici: le sue parole

La situazione, dunque, si è ritorta contro la stessa Alessandra Celentano, che tuttavia non ha accettato passivamente il giudizio di Stefano De Martino e ha proseguito la polemica durante la seconda manche del serale di Amici.

In quest’occasione l’insegnante è tornata a criticare Serena Carella per il suo aspetto fisico: “La danza è anche bellezza… Un corpo armonioso da ballerina… La bellezza e la bravura nella loro totalità… Di Serena non si può certo dire che abbia un fisico armonioso da ballerina“.

Una polemica che non è affatto piaciuta a De Martino, che ha prontamente replicato: “Per me la bellezza non è oggettiva… Tante forme di bellezza… Non dobbiamo per forza attenerci ai dogmi… Dove c’è scritto?

“. Punta di nuovo nel vivo, però, la nipote del Molleggiato ha deciso di dare l’affondo finale: “Non dire cavolate… Studiate un po’ di cose e poi tornate a parlare”.

Professori e giudici non hanno quindi perso tempo e, anzi, hanno subito lasciato intuire al pubblico quale sia il clima che si respira tra loro in studio. D’altra parte, come anticipato, tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro i rapporti non sono mai stati sereni e i fan del programma sapevano benissimo che era solo questione di minuti prima che si scatenasse la polemica tra loro.