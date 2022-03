Nathaly Caldonazzo dice la sua su Jessica Selassié: “Era gelosa di me”, il rapporto con Barù Gaetani

A quasi una settimana dalla puntata finale del Grande Fratello Vip6, che ha incoronato vincitrice Jessica Selassié, le polemiche e le dinamiche tra i concorrenti del reality show non si placano. La maggiore delle sorelle Selassié ha parlato a Verissimo del particolare rapporto con Barù Gaetani. La vincitrice del Grande Fratello Vip6 non si è detta innamorata, ma ha confermato il suo interesse per l’ex concorrente del reality show.

Anche il nipote di Costantino della Gherardesca, nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, ha affrontato l’argomento, parlando, però, di un’amicizia.

Nathaly Caldonazzo, intervistata da Giada Di Miceli a Non succederà più in onda su Radio Radio, ha rilasciato delle dichiarazioni proprio su Jessica Selassié e sul rapporto con Barù Gaetani, come riportato da Fanpage.

Nathaly Caldonazzo e l’intesa con Barù Gaetani

Nathaly Caldonazzo ha parlato della sua avventura al Grande Fratello Vip6 in una recente intervista. La showgirl ha visto un cambiamento nell’atteggiamento di Jessica Selassié nei suoi confronti: “Per un mese e mezzo ero in sintonia con Jessica, la trovavo speciale, diversa, buonissima. Poi ha iniziato questo innamoramento verso Barù“.

Nathaly Caldonazzo ha ammesso di apprezzare Barù Gaetani: “A me non piaceva Barù, mi stava simpatico, mi sarebbe piaciuto creare un bel rapporto di dialogo, di simpatia, di battute“.

Secondo la showgirl, però, la principessa era troppo gelosa di lei: “Lei era un po’ era gelosa di me, a tratti abbiamo avuto anche una bella complicità io e Barù, Jessica aveva il radar se dicevi due cose in più, faceva subito gli occhi arrabbiati. Era di suo predominio“.

L’opinione di Nathaly Caldonazzo su Jessica Selassié

Nathaly Caldonazzo è fermamente convinta che, il suo rapporto con Barù Gaetani è stato bloccato da Jessica Selassié.

Secondo la ballerina, la principessa ha tenuto l’ex concorrente lontano dagli altri, solo per gelosia: “Lei era un po’ gelosa, un conto era se si erano scambiati un bacio, ma se lui dice che con te non vuole nulla lascia anche a noi la possibilità di essere amici“.

Nathaly Caldonazzo aveva previsto la vittoria della principessa: “Lei è la Bridget Jones di oggi“.