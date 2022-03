Nicole Mazzocato ex di Uomini e Donne è incinta ma rivela: “Abbiamo avuto complicazioni neanche tanto felici”

Nelle ultime ore Nicole Mazzocato ha rivelato ai fan di essere incinta di cinque mesi. Successivamente la ragazza è intervenuta sui social per spiegare il motivo per cui ha inizialmente taciuto sulla gravidanza.

Soltanto ieri Nicole Mazzocato, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha rivelato ai fan di essere incinta di ben 5 mesi e di aver aspettato un po’ a parlarne perché desiderosa di godersi il momento con la propria famiglia. Nelle ultime ore è tornata sui social per spiegare che c’è anche un altro motivo dietro la sua decisione.

Nicole Mazzocato presto mamma: sui social spiega perché ha taciuto la notizia

Nicole Mazzocato ieri ha colto i suoi fan di sorpresa rivelando loro di essere incinta di ben 5 mesi e che, dunque, presto la sua famiglia si allargherà: “Saremo presto in quattro [nel conto è incluso il gatto n.d.r.] Siamo estremamente felici, lieti e finalmente pronti di condividere questo dono anche con voi – scrive la ragazza nella didascalia di una foto pubblicata su Instagram – Vi starete chiedendo il motivo per il quale abbiamo aspettato a dirlo..

Abbiamo deciso di condividere questa notizia con i nostri cari e godercela il più possibile, tenendola riservata“. E aggiunge: “Siamo nel 5 mese..Spero possiate gioire insieme a noi di questa bella notizia“.

Successivamente però l’ex corteggiatrice è tornata sul social per spiegare che ha preferito tacere sulla gravidanza anche a causa di alcune complicazioni avute durante i primi mesi: “Ci sono gravidanze rosee sin dal principio e altre che tendono ad avere complicazioni.

Noi abbiamo avuto complicazioni neanche tanto felici ma poi è andato tutto ok – ha raccontato la ragazza rispondendo alla domanda di un fan – L’ho detto a mia mamma tra il terzo e quarto mese, hanno aspettato tutti“.

Nicole Mazzocato: gli ex amori dell’ex corteggiatrice e l’incontro con Anastasi

Nicole Mazzocato, come anticipato, è nota per aver partecipato al programma Uomini e Donne come corteggiatrice. In quell’occasione la ragazza era stata scelta da Fabio Colloricchio, ma la loro relazione è naufragata dopo circa 4 anni.

Parlando della loro rottura, l’ex tronista ha rivelato qualche retroscena sul loro fidanzamento, mostrandosi ancora risentito nei confronti della ragazza.

Successivamente al nome della donna sono stati accostati diversi nomi vip, tra cui quello del rapper Salmo, ma il flirt non è mai stato confermato dai due. Ciò che è certo, invece, è l’amore che la lega al calciatore napoletano Armando Anastasi, con il quale è pronta a mettere su famiglia.

Non è noto come i due si siano conosciuti, ma (come riporta il sito Solo donna) i due si sarebbero subito innamorati e lei ha deciso di lasciare Roma per trasferirsi in Friuli Venezia Giulia – Anastasi gioca nel Pordenone – per iniziare una convivenza.